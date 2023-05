Faustballer zuhause eine Macht - TV Neugablonz startet fast makellos

TV Neugablonz startet mit Turnier und Heimspieltagen in die Saison – und sehr erfolgreich.

13.05.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Einen gelungenen Start in die Feldsaison legten die Faustballer und Faustballerinnen des TV Neugablonz hin. Generalprobe war die traditionellen Gedächtnisturniere für Alfred Schöler und Rudi Krüger. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Stefan Bosse und bei strahlendem Sonnenschein wurde zum 33. Mal ein internationaler Wettkampf in den Kategorien Männer A, Männer B und Damen ausgetragen.

28 Mannschaften beim Heimturnier des TVN

Den Sieg sicherte sich im Männer A Turnier das Team aus ASV Veitsbronn, dem sich die Gastgeber nur knapp im Finale geschlagen geben mussten. Im Männer B Turnier holten sich die Spieler aus SV Amendingen den Pokal. Bei den Damen wurde der TV Augsburg erster. Zum 20. Mal fand zudem der Juniorcup des TVN statt, bei dem verschiedene Altersklassen in den Kategorien männlich und weiblich um die Siege kämpften. Die Altersklassen U8, U10, U12 mixed, U14/U16 und U18 traten dabei gegeneinander an. Für viele der jüngsten Teilnehmer und Teilnehmerinnen war es der erste Spieltag überhaupt. Insgesamt waren 28 Mannschaften am Start. Die Veranstaltung des TVN „war ein großer Erfolg und bot den Teilnehmenden und Gästen spannende Spiele und sportliche Höchstleistungen“, teilen die Organisatoren mit.

U16 punktet auch mit Minimalbesetzung

Danach startete der TV Neugablonz in die Feldsaison – was für den Verein ein „Großkampf“-Heimspiel-Wochenende bedeutete. Die Mädchen der U16, die jüngst im Rahmen der Kaufbeurer Sportlerehrung für ihre Leistungen im vergangenen Jahr geehrt worden waren, konnten verletzungs- und krankheitsbedingt nur zu viert an den Start gehen. Dennoch waren sie mit drei Siegen gegen TV Augsburg, TSV Unterpfaffenhoffen und SV Amendingen erfolgreich und liegen nun punktgleich mit dem SV Tannheim auf dem zweiten Tabellenplatz. Die U10 mixed war mit zwei Teams am Start – für viele Mitwirkende war es der erste richtige Spieltag, den sie nach fünf Partien auf den Plätzen 6. und 7. beendeten.

Der Hallenbundesligist startet makellos

Auch die Erste Männermannschaft punktete beim Heimspieltag. Gegen den TSV Unterpfaffenhofen und den TV Augsburg II erreichten sie sich 4:0 Punkte. Mit zwei 3:0-Spielen ließen die Schmuckstädter nichts anbrennen und sicherten sich für ihr Projekt „Aufstieg 2. Bundesliga“ eine gute Ausgangsposition. In der Landesliga trat die Zweite Männermannschaft des TVN an und holte sich 5:1 Punkte durch drei Siege in drei Spielen. Die erste Partie gewann der TVN 3:1 gegen T05 München, die zweite 3:0 gegen SV WB Allianz München. Beim dritten Spiel machten es die Allgäuer nochmals spannend und drehten ein 0:2 nach vier hart umkämpften Sätzen in ein 2:2 gegen das Team des TG Landshut. Mit 5:1 Punkten sicherten auch sie sich den Platz an der Tabellenspitze.

Die Damen machen es nervenaufreibend

Die Damen des TVN gingen wiederum in Bamberg beim ersten Spieltag der Bayernliga an den Start. Sie traten gegen den MTV Bamberg und TV 1848 Schwabach an. Dabei blieb das Team ihrem Ruf für spannende Spiele einmal mehr treu: Bei einem Rückstand von 0:2 Sätzen und einem Spielstand von 14:14 gegen die Damen aus Schwabach holten sich die Allgäuerinnen mit 15:14 Punkten nicht nur den dritten Satz, sondern gewannen schließlich das Spiel 3:2 – und stehen nun mit 4:0 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz.

Nächster Spieltag steht an

Am Samstag und Sonntag können alle Faustballinteressierten beim nächsten Heimspieltag des TV Neugablonz zuschauen. Die U18 Weiblich startet am Samstag um 10 Uhr auf dem Sportgelände an der Turnerstraße in die Feldsaison – ebenso wie die Männer III am Sonntag ebenfalls um 10 Uhr.