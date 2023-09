FDP Ostallgäu droht Sparkasse Allgäu mit Kontokündigung

Im Sparkassen-Parkhaus Kaufbeuren können Kunden nur noch bargeldlos zahlen. Deshalb drohen die Liberalen im Ostallgäu, ihr Konto bei der Sparkasse zu kündigen.

31.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Ostallgäuer FDP droht damit, aus Protest über den neuen Kartenzahlzwang im Parkhaus Süd der Sparkasse Allgäu ihr Parteikonto bei dem Bankhaus zu kündigen. An den beiden Kassenautomaten sollen Kunden künftig nur noch bargeldlos bezahlen können (wir berichteten). Für Marcus Prost, FDP-Kreisvorsitzender im Ostallgäu, ist dies absolut inakzeptabel. „Es kann nicht sein, dass ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut eine wichtige Infrastruktureinrichtung als Druckmittel zum Feldzug gegen das Bargeld einsetzt“, heißt es in einer Pressemitteilung der ostallgäuer Liberalen.

Wer mit Karte zahle, zahle nicht anonym

Wer mit Karte zahle, der zahle nicht anonym und werde zum gläsernen Bürger, befürchtet Prost. Als vergangenes Jahr der Parkplatz des Klinikums Kaufbeuren auf rein bargeldlose Zahlungen umgestellt wurde, hagelte es laut FDP Proteste von Bürgern. Ein älteres Ehepaar berichtete laut Prost beispielsweise, dass es bei der Aushandlung einer Anschlussfinanzierung vom Kundenberater der Hausbank gefragt worden sei, warum es so oft am Klinikum Kaufbeuren parke. Der Kundenberater konnte im Kontoverlauf des Paares sehen, dass mehrfach in der Woche Abbuchungen vom Klinikum Kaufbeuren erfolgten. „Wir Liberalen können diese Entwicklung nicht gutheißen“, lässt sich Prost in der Pressemitteilung weiter zitieren.

Kaufbeuren gleiche einer Stadt aus einem Roman von George Orwell

Erst der Parkplatz am Klinikum, dann die bargeldlose V-Markt-Filiale in der Benzenauerstraße, die Umstellung des Parkplatzes am Forettle-Center auf standardisierte Kennzeichenerfassung und jetzt die Bargeldabschaffung im Sparkassenparkhaus – für die FDP gleiche Kaufbeuren immer mehr einer Stadt aus einem Roman von George Orwell. Ihre Geschäftsbeziehung zur Sparkasse Allgäu stellen die Liberalen somit zur Disposition. Mit einem Kreditinstitut zusammenzuarbeiten, das Bargeld aktiv bekämpfe, könne man sich auf Dauer eine Zusammenarbeit nicht vorstellen. Als FDP-Ostallgäu habe man nur begrenzte Mittel, gegen diese Entwicklung vorzugehen. „Aber die Mittel, die wir haben, werden wir nutzen“, heißt es weiter. Gemeinsam mit Schatzmeister Clemens Manert will Prost einen Kontowechsel zu einer anderen Bank prüfen.

Umstellung wegen neuer Debit-Mastercards

Seit 1. Juli habe die Sparkasse unter anderem wegen der neuen Debit-Mastercards die Automaten erneuert und auf bargeldlose Bezahlung umgerüstet, erklärt Martin Reichert von der Sparkasse Allgäu auf AZ-Nachfrage. Die bisherigen Automaten könnten die neuartige Programmierung nicht mehr lesen, weshalb eine Vielzahl von Buchungen nicht mehr möglich gewesen wäre. Darüber hinaus seien Bargeld-Kassenautomaten durch verschmutztes Münzgeld und Fremdkörper anfällig für Ausfälle. Mit der Umstellung reagiere die Sparkasse auf das veränderte Kundenverhalten und den seit der Corona-Pandemie sprunghaften Rückgang der Bargeld-Nutzung. Unabhängig davon stelle die Sparkasse Allgäu ihren Kunden vollumfängliche Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr zur Verfügung und sei das einzige Geldinstitut in Kaufbeuren, das noch eine personenbesetzte Bargeld-Kasse anbiete. Die erhobenen Daten würden ausschließlich für den Bezahlvorgang verwendet, versichert Reichert.