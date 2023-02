Musikfestival Sound am Markt: Indie-Größen kommen nach Kaufbeuren

Im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz findet 2023 wieder das Festival Sound am Markt statt - mit namhaften Musikern und Musikerinnen. Das Programm im Überblick.

11.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Hochkarätig besetzt ist das nächste Sound-am-Markt-Festival, am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, am Bürgerplatz in Neugablonz. Nachdem im vergangenen Jahr ausschließlich Musikerinnen auf der Bühne standen, setzt die veranstaltende Kulturabteilung der Stadt dieses Jahr auf namhafte Vertreter des Indie-Pop.

Das Programm des Umsonst-und-draußen-Festivals startet am Freitagabend mit der aufstrebenden Künstlerin Paula Carolina. Sie singt mit Leichtigkeit über die Ernsthaftigkeit in ihrem Leben als junge Frau in einer modernen, aber unperfekten Welt. Musikalisch geht sie dabei ihren ganz eigenen Weg im Indie-Pop.

Gisbert zu Knyphausen tritt mit seiner Band in Kaufbeuren auf

Husten, die Band um den wohl momentan angesagtesten deutschsprachigen Liedermacher Gisbert zu Knyphausen, ist ebenfalls Freitag auf dem Bürgerplatz zu hören. Headlinerin wird dann Dota sein. Aus feinsinnigen und vielschichtigen Texten strickt die Musikerin eingängige Popsongs. Dabei geht es um Poesie, Partystimmung, aber auch Politisches. Ihr Song „Wir rufen dich, Galaktika“ wurde zur Hymne der Fridays-for-Future-Aktivisten.

Der Newcomer Michèl von Wussow eröffnet das Musikprogramm bei Sound am Markt am Samstag. Der junge Songwriter vereint in seiner Musik feine Melodien, fette Akkorde und ehrliche Texte. Florian Paul & die Kapelle der letzten Hoffnung sind Geschichtenerzähler. Ihr energetische Sound ist neu und doch voller Nostalgie.

Il Civetto bei Sound am Markt 2023 in Neugablonz

Zum Abschluss von Sound am Markt steht dann die momentan wohl beste Festivalband Deutschlands auf die Bühne. Il Civetto sind typische Vertreter ihrer Berliner Generation. Sie überführen die Energie und die Beats des Nachtlebens in der Hauptstadt mit den Mitteln einer Rockband in großen Pop. Und dafür werden sie auf allen großen und kleinen Festivalbühnen von Publikum und Kritikern gleichermaßen gefeiert.

An beiden Tagen begleitet der Sound von DJ Catchée das Live-Musik-Programm. Für das leibliche Wohl wird es ein breites Angebot an Streetfood und Getränken geben. Weitere Informationen zum Festival und den beteiligten Künstlern gibt es im Internet.

