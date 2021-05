Die Feuerwehr Obergermaringen überlässt bei einem Video-Dreh dem Sänger IMMI die Show. Eine Hauptrolle spielten die Einsatzkräfte aber im Hintergrund.

31.05.2021 | Stand: 18:46 Uhr

Die Berliner Rapper-Szene ist nicht nur in Kilometern gerechnet weit vom Allgäu entfernt. Zugegeben. Doch die Feuerwehr in Germaringen (Ostallgäu) hat mittlerweile einen ausgezeichneten Ruf bei Musikern und Produzenten. Die Ehrenamtlichen rückten nun erneut zu einer Sicherheitswache bei einem Musikvideo-Dreh in einer Kiesgrube aus. Das Kaltentaler Unternehmen Inmotion drehte dort mit Newcomer IMMI, um dessen Stück „Tanz im Regen“ in Szene zu setzen.