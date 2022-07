Feueralarm: Hotel und Schule in Kaufbeuren geräumt

In Kaufbeuren sind am Mittwoch ein Hotel zweimal und eine Schule einmal evakuiert worden. Das sind die Gründe.

13.07.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Dreimal lösten am Mittwoch Brandmeldeanlagen in Kaufbeuren aus, dreimal rückte die Feuerwehr an, dreimal mussten Gebäude evakuiert werden. „Sicherheit steht immer an erster Stelle“, sagt Stadtbrandrat Christian Martin. Wenn viele Menschen betroffen sein könnten, werde keine Kompromisse gemacht. Drei Fehlalarme hintereinander mit Evakuierungen seien schlicht Zufall.

Das war eine kurze Nacht für die Hotelgäste: Nach Mitternacht am Mittwoch wurde eine Beherbergungsbetrieb in der Ganghoferstraße zweimal komplett geräumt. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst – nach Angaben der Feuerwehr vermutlich wegen eines technischen Defekts. Beim ersten Mal eilten die Einsatzkräfte um halb eins zu dem Hotel in der Innenstadt. Zu diesem Zeitpunkt war das Gebäude bereits geräumt. Nachdem alle Räume kontrolliert worden waren, kehrten die Gäste in ihre Zimmer zurück.

Hotel in Kaufbeuren nach Alarm geräumt: Feuerwehr geht von einem technischen Defekt aus

Nur eine Stunde später das gleiche Prozedere: Die Anlage löste aus, Gäste sammelten sich vor der Tür, abermals rückten Einsatzkräfte an. Wieder war kein Eingreifen nötig. Die Feuerwehr ging auch diesmal von einem technischen Defekt aus

Für die Gäste und die ehrenamtlichen Feuerwehrleute ging damit eine lange Nacht zuende. Die Brandbekämpfter waren jeweils mit zehn Personen im Einsatz.

So verhielt es sich auch am Vormittag in der Adalbert-Stifter-Schule in Neugablonz. Dort sprang die Brandmeldeanlage gegen 11 Uhr an. Schülerinnen und Schüler sammelten sich im Hof, wie es der Evakuierungsplan vorsieht. 16 Feuerwehrkräfte rückten an. Die Kontrolle der Räume ergab: kein Brand, keine Gefahr.