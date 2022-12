Feuerwehr Germaringen bekommt neues Löschfahrzeug - mit einem Trick wird's günstiger

Die Gemeinde Germaringen (Ostallgäu) schafft ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr an. Dabei setzt man auf die Zusammenarbeit mit Obergüngburg.

19.12.2022 | Stand: 04:45 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr von Obergermaringen bekommt ein neues Löschgruppenfahrzeug. Im Jahr 2026 soll der „Neue“ mit der technischen Bezeichnung HLF 20 das bisherige Fahrzeug LF 16/12 nach 26 Jahren Einsatzzeit ablösen. Der Germaringer Gemeinderat beschloss in einer dreigeteilten Abstimmung die Ersatzbeschaffung. Zum einen stimmte das Ratsgremium dem Kauf mit einem geschätzten Kostenaufwand von 550.000 Euro grundsätzlich zu. Eine Erweiterung der Sonderausstattung um eine Seilwinde ist ebenso vorgesehen. In dritter Abstimmung beschloss der Gemeinderat, sich an einer gemeinsamen Ausschreibung und einer Sammelbeschaffung mit dem Markt Obergünzburg zu beteiligen.

