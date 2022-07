Feuerwehr Kaufbeuren baut Steg für Enten

Jungtiere flüchten bei Rettungsversuch in Kaufbeuren in Schacht des Märzenbachs. Nur ein Küken bisher wieder bei der Mama.

15.07.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Gut zu tun hatte die Feuerwehr am Donnerstagabend. Gegen 20.45 Uhr wurde sie alarmiert, da vier Jungenten an der Apfeltranger Straße im Märzenbach verschwunden waren. Eine Jungente retteten die Einsatzkräfte und übergaben sie sofort der Mama. Die drei anderen Geschwister flüchteten in einen Schacht. Daraufhin bauten die Feuerwehrmänner kurzerhand einen Steg für den Bach. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass die jungen Enten selbstständig wieder ins Freie kommen. Im Einsatz waren fünf Aktive für eineinhalb Stunden.

Kondensator durchgeschmort

Gegen 21.30 Uhr rückten zehn Einsatzkräfte zu einer Brandnachschau in die Wolftrigelstraße aus. Dort war ein Kondensator von einer Deckenlampe durchgeschmort, den die Männer entfernten.

Essen angebrannt

Am Freitagmittag schlug eine Brandmeldeanlage in der Alten Poststraße Alarm, da ein Essen angebrannt war. Die Feuerwehr eilte mit 15 Personen herbei. Sie lüfteten die Küche. Nach einer guten halben Stunde war der Einsatz beendet.

