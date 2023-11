Feuerwehr Kaufbeuren holt ausgesperrten Vater von Balkon

Vater sperrt sich in Kaufbeuren auf Balkon aus, während sein Kleinkind allein in der Wohnung zurückbleibt. Die Feuerwehr eilt mit der Drehleiter zu Hilfe.

19.11.2023 | Stand: 10:24 Uhr

Die Tücken des Alltags bekam ein Vater am Samstagabend gegen 20.15 Uhr zu spüren. Er ging auf den Balkon seiner Wohnung im dritten Stock in der Liegnitzer Straße. Die Tür fiel zu und ließ sich von außen nicht mehr öffnen. Sein erst eineinhalb Jahre altes Kind blieb allein in der Wohnung zurück. Glücklicherweise hatte der Papa sein Handy dabei und konnte so Alarm schlagen. Die Feuerwehr Kaufbeuren rückte mit zwei Fahrzeugen und sechs Aktiven an. Mit Hilfe der Drehleiter gelangten die Einsatzkräfte zu einem gekippten Wohnungsfenster, öffneten dies und kamen so in die Wohnung, um den Papa aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Einsatz dauerte eine knappe Stunde.