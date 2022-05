Feuerwehr Kaufbeuren im Dauereinsatz

Angebranntes Holzbrett, aufgebrochene Tür und Staub aufwirbelnde Kehrmaschine bescheren der Kaufbeurer Feuerwehr drei Einsätze.

20.05.2022 | Stand: 11:56 Uhr

Ein angebranntes Holzbrett auf dem Herd in einer Wohnung in der Bürgerstraße rief in der Nacht zum Freitag um 1.30 Uhr die Feuerwehr auf den Plan. Die 13 Aktiven lüfteten die verrauchte Wohnung. Kurz vor 7 Uhr rückten zehn Aktive in die Wilhelmine-Mayer-Straße aus, um für den Rettungsdienst eine Wohnungstüre zu öffnen. Dies hatte mittlerweile die Polizei übernommen. Die Feuerwehr reparierte die Tür. Eine Stunde später löste eine Brandmeldeanlage in der Espachstraße aus. Bei Reinigungsarbeiten mit einer Kehrmaschine in der Lackierhalle war viel Staub aufgewirbelt worden. Die Feuerwehr kontrollierte und lüftete die Halle. Im Anschluss wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt. Im Einsatz waren 16 Aktive.

