Feuerwehr rückt in Neugablonz aus - die Hintergründe

29.09.2023 | Stand: 12:35 Uhr

Große Aufregung am Donnerstagabend in der Proschwitzer Straße in Neugablonz: Die Feuerwehr rückte aus. Was war passiert? (Lesen Sie auch: Angebranntes Mittagessen löst Feuerwehreinsatz aus)

Die Einsatzkräfte waren kurz vor Einbruch der Dunkelheit zu einem Brand in einem Papiercontainer gerufen worden. Der Inhalt hatte sich aus unbekannten Gründen entzündet. Die Feuerwehr öffnete den Container und löschte den Brand zügig. Der Container wurde in Mitleidenschaft gezogen. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.