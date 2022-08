Fordern, Fördern und Spaß dabei - Camp des BFV für Kinder

Die Ferienschule des Bayerischen Fußballverbandes findet nach zwei Jahren Pause wieder in Germaringen statt. 50 Kinder und der SVO spielen mit.

09.08.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Die Ferien-Fußballschule des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) fand nach zweijähriger Coronapause wieder statt. Auf der Sportanlage des SVO Germaringen tummelten sich fast fünfzig Kinder und eiferten dem Fußball hinterher. DFB-Stützpunkttrainer Berndt Sonntag, Leiter des Camps, erklärte die Absicht: „Natürlich wollen wird die jungen Fußballer fördern, aber auch fordern. Der Spaß darf dabei nicht zu kurz kommen.“

Auch das Essen spielt mit

Die Trainer der Fußballferienschule erklärten geduldig die vielseitigen Übungen und motivierten die Kinder bei den anstehenden Spielformen. Auch das Thema Ernährung stand auf dem Programm. In spielerischen Form wurde erklärt, mit welchen Lebensmittel mehr Leistung auf dem Sportplatz erzielt werden kann.

Technik verbessern und Punkte holen

Unermüdlich trainierten die jungen Talente ihre Tricks, und so mancher konnte das Erlernte zu Hause den Eltern demonstrieren. „Ich möchte meine Technik verbessern und beim DFB-Fußballabzeichen so viel Punkte wie möglich holen“, hatte der neunjährige Sebastian zuvor angekündigt. SVO-Jugendleiter Bobby Gabler, der selbst als Trainer auf dem Platz stand, war voll des Lobes über die Nachwuchssportler: „Es hat uns viel Spaß gemacht. Viele Kinder haben sich in ihren Leistungen verbessert.“ Zum Abschluss erhielt jeder Teilnehmer eine Urkunde und ein kleines Geschenk.