Erstmals sind Forscher im Allgäu auf fossile Überreste des Donaulachses gestoßen

Wissenschaftler bergen etwa 50 Fossilien im Ostallgäu. Zuvor hat es keine fossilen Funde des Donaulachses gegeben. Liegt das an der Wanderlust des Huchens?

24.06.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Menschenaffe Udo ist sicherlich der bekannteste Fund aus der Hammerschmiede, einer Tongrube am Ortsrand von Pforzen. Doch bei weitem nicht der Einzige – im Gegenteil. Über 15 000 Fossilien wurden dort bereits geborgen, darunter allein Relikte von 134 verschiedenen Wirbeltierarten. Jeden Monat stellt die Paläontologin Madelaine Böhme, Udos Entdeckerin, in der AZ-Serie „Fossil des Monats“ einen der spannendsten Funde vor:

„Er gilt seit fast einem Jahrhundert als in Bayern (fast) ausgestorben – der Donaulachs, der größte Lachs der Welt. Anders als sein Vetter, der Atlantische Lachs, ist er ein reiner Süßwasserbewohner. Der auch Huchen genannte Raubfisch erreichte in historischer Zeit in der mittleren Donau Körpergrößen von 1,7 Metern. Bisher wurden noch nie Fossilien von ihm gefunden: Doch unsere Hammerschmiede-Grabung zeigt, dass er bereits seit 11,6 Millionen Jahren im Oberlauf der Paläo-Donau, genauer in der Paläo-Günz des Allgäus lebte.

Was die Fossilien aus dem Allgäu über den Huchen verraten

Wie in historischer Zeit war der Hammerschmiede-Huchen auch damals der König unter den Flussfischen. Die etwa 50 geborgenen fossilen Überreste lassen auf eine maximale Körperlänge von 1,3 Metern schließen. Er erreichte damit zwar nicht ganz die Größe eines Riesensalamanders, doch er übertraf um mehr als das doppelte die Ausmaße der zwei anderen Raubfische der Paläo-Günz, den Wels und den Hecht.

Der Donaulachs gehört mit zwei weiteren Huchen-Arten zu einer archaischen Gruppe von Lachsen, welche sich vor 30 Millionen Jahren in einem großen Randmeer des Tethys-Ozeans entwickelte. Die Paratethys erstreckte sich einst von der Schweiz im Westen bis nach China im Osten. Die Gebirgsbildungen von Alpen, Karpaten, Kaukasus, Pamir und Altai trennten nach und nach die Paratethys von den Weltozeanen und das Randmeer süßte aus. Verblieben sind heute das Schwarze Meer und das Kaspische Meer.

In den größten Zuflüssen beider Restmeere konnten bis heute Süßwasserlachse überdauern: Der Donaulachs, der heute jedoch nur noch in großen Donau-Nebenflüssen wie der Save in Slovenien und Kroatien häufiger zu finden ist, und der Wolgalachs. Der ‚ältere Bruder’ beider Fische ist der nordostasiatische Amurlachs, der sich bereits abspaltete als sich die Paratethys aus China zurückzog.

Warum gab es bisher keine Fossilienfunde?

Doch warum sind bisher nie fossile Überreste dieser altertümlichen und großen Fische gefunden worden? Möglicherweise weil sie als Wanderfische stets sehr seltene, nicht ortstreue Gäste waren. Da alle Hammerschmiede-Huchen ausgewachsen sind, können wir davon ausgehen, dass auch er bereits vor Jahrmillionen seine jährlichen Wanderungen von der mittleren Donau zu seinen Laichplätzen in der Günz unternahm.

Donaulachs und Menschenaffe Udo

Ob er dabei von Menschenaffe Udo beobachtet wurde? Möglich ist das schon. Vor einigen Jahren entdeckte ich einen großen Wirbel eines Donauhuchen in 40.000 Jahren alten Höhlensedimenten in der Nähe des Donau-Zuflusses Blau, bei Blaubeuren in Schwaben. Diesen hat offenbar der frühe Homo sapiens in die Höhle verbracht, nachdem er ihn in der Blau erlegt hatte.

Wenn sich große Fische zum Laichen in flachen Zuflüssen des Oberlaufs zusammenfinden, muss das schon einem Spektakel gleichkommen. Denn das Wasser ist dort nur wenig tiefer, als die laichaktiven Fische groß sind. So hat der Mensch seit jeher seine natürlichen Ressourcen genutzt, nachdem er seine Umwelt genau studierte.“