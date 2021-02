Fotoclub Kaufbeuren: Mit diesem Bild wurde Roland Seichter Meister

Beim internen Vergleich holt der Fotograf die meisten Punkte in allen drei vorgegebenen Themenbereichen. Was neben schönen Landschaftbildern noch gefragt war.

14.02.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Auch in Corona-Zeiten richtete der Fotoclub Kaufbeuren eine Clubmeisterschaft aus. Allerdings konnte die Siegerehrung nicht bei der Jahresabschlussfeier der Vereinigung erfolgen. Zudem musste die Bewertung der Einreichungen via Internet und über die Sozialen Medien erfolgen. Vorgegeben waren diesmal die Themen „Landschaften im besonderen Licht“, „Sport – Bewegung“ und „Komplementärfarben“. Bei den „Landschaften“ erreichte Renate Bardohn die höchste Punktzahl. Das Sport-Thema konnte Bernd Passauer für sich entscheiden Bei den „Komplementärfarben“ hatte Heinz Haberl die Nase vorne. In der Gesamtwertung holte Roland Seichter mit seinen Einreichungen zu allen drei Themenbereichen, darunter eine überaus reizvolle Flusslandschaft, die höchste Punktzahl. Damit ist er Clubmeister 2020.