Fotovoltaikanlage in Kaufbeuren soll 4000 Haushalte versorgen

Der Bauausschuss des Stadtrates stellt die Weichen für ein großes Sonnenkraftwerk am Westrand von Kaufbeuren. Was das Vorhaben so besonders macht.

12.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Eine geplante Fotovoltaikanlage am Westrand von Kaufbeuren hat die erste planungsrechtliche Hürde genommen. Der Bauausschuss empfahl dem Stadtrat, einen Bebauungsplan für das Vorhaben aufzustellen. Das Kommunalunternehmen VWEW-Energie möchte vor dem Hintergrund der Energiewende, des Klimaschutzes und der Gas-Krise die Sonnenkraft in seinem Energie-Mix ausbauen. Eine weitere Anlage wird dort von privater Seite geplant.

Der Strom beider Anlagen, die planungsrechtlich gemeinsam betrachtet werden, soll mit einer neuen Leitung, die nach Oberbeuren führt, eingespeist werden. Das Modulfeld wird laut Plan jährlich zehn Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom erzeugen. Damit könnten rein rechnerisch 4000 Haushalte versorgt werden. Allein VWEW investiert dafür 3,5 Millionen Euro. Auch eine Bürgerbeteiligung ist geplant.

Erwartungsgemäß erhob sich gegen das Vorhaben keine Stimme, da es, wie berichtet, zwischen VWEW, deren Hauptgesellschafter die Stadt ist, und den Fraktionen zuvor Abstimmungsgespräche gegeben hatte. In diesem Fall ist sogar der Bund Naturschutz beratend mit im Boot. Er sieht in der PV-Anlage einen „positiven Nutzen“ für Natur und Umwelt. Statt einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung könne nach einer Übergangszeit auf der Fläche ein natürlicher Lebensraum für Bienen, Insekten und Kleintiere entstehen. Die Flurstücke, auf denen die PV-Anlage errichtet werden soll, sind von Straßen und Ortschaften aus nicht einsehbar. Dies sei einer der Voraussetzungen für solche Vorhaben im Stadtgebiet, sagte Baureferent Helge Carl. Eine weitere: In absehbarer Zeit ist keine andere Bebauung vorgesehen.

Am Petersruhweg sind die Pläne für eine Freiflächenanlage aus diesen Gründen an Verwaltung und Stadtrat gescheitert. Bürgermeister Oliver Schill (Grüne) sieht VWEW-Energie in einer Vorbildfunktion. „Möglicherweise ziehen andere nach“, sagte er und betonte: „Es ist sinnvoll, solchen Flächen zu bündeln.“ Ernst Schönhaar (CSU) forderte schnelle Informationen zum Bürgerbeteiligungsmodell. „Das fördert die Akzeptanz“, sagte er. Auch Vertreter anderer Fraktion begrüßten das Vorhaben, wenngleich es vereinzelt Kritik daran gab, dass die Anlage am Petersruhweg nicht zustande gekommen ist. „Umso mehr freuen wir uns jetzt“, sagte Catrin Riedl (SPD).

Fotovoltaikanlage soll 2023 mit Bürgerbeteiligung in Betrieb gehen

VWEW-Energie plant die Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 2023. Der Zeitplan hängt allerdings von der Entwicklung der Preise ab, die von der Nachfrage nach Modulen und elektronischen Bauteilen sowie den steigenden Logistikkosten abhängen. Eine weitere, ähnlich dimensionierte Freiflächenanlage von VWEW-Energie soll bei Mindelheim entstehen.

