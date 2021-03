Der Kaufbeurer Konstantin Ottner widmet sich nach dem überraschendem Auftritt bei der World Tour einem anderen Projekt. Es geht um einen Film.

21.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die besten Freerider der Welt hatten es in diesem Winter schwer. Die World Tour, bei der sich die Skifahrer bei den Fahrten im freien Gelände messen wollten, stand wegen der Corona-Pandemie auf der Kippe. So mussten die beiden ersten geplanten Tourstopps in Hakuba (Japan) und Golden (Kanada) abgesagt werden. Mitte Februar gab es dann Grünes Licht für den ersten Auftritt der weltbesten Freerider in Ordino-Arcalis (Andorra), wo gleich zwei Wettbewerbe angesetzt wurden.