Ausgerechnet jetzt: Freibad Kaufbeuren morgen und am Freitag geschlossen - das ist der Grund

Trotz Sonne satt und Sommerhitze: Das Freibad Kaufbeuren bleibt morgen am Fronleichnams-Feiertag und am Freitag (16. + 17.6.22) geschlossen. Das ist der Grund.

15.06.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Ausgerechnet in der letzten Pfingstferien-Woche: Das Freibad Kaufbeuren im Jordan Badepark bleibt entgegen seiner Öffnungszeiten morgen am Donnerstag (Fronleichnam) und am Freitag geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung Kaufbeuren in einer Pressemeldung am Mittwochmittag mit.

Der Grund: ein wichtiger Fachangesteller sei krank. "Durch den kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfall eines Fachangestellten für Bäderbetriebe ist es leider nicht möglich, zwei Freibäder zu öffnen und gleichzeitig die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten", schreibt die Verwaltung in einer Pressemeldung und erläutert: "Diese anspruchsvolle und fordernde Tätigkeit kann nicht durch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen werden, da spezielle Fachkenntnisse erforderlich sind."

Das Team der Kaufbeurer Bäder bedauere die Schließung eines Freibades bei Sommerwetter in den Schulferien außerordentlich, heißt es abschließend.

Bäder in Kaufbeuren: Freibad Neugablonz geöffnet

Wer bei bestem Wetter am Feiertag und zum langen Wochenende hin in Kaufbeuren trotzdem schwimmen gehen will, kann ins Erlebnisbad in Neugablonz ausweichen. Hier könne der Badebetrieb wie gewohnt stattfinden.

Freibad und Erlebnisbad Neugablonz - Öffnungszeiten:

Das Erlebnisbad Neugablonz ist am Donnerstag und Freitag von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Im Freibad Neugablonz kann man weiter schwimmen und baden. Bild: Mathias Wild

