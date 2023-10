Freilaufender Hund greift angeleinten Hund in Kaufbeuren an

In Kaufbeuren greift ein freilaufender Hund einen angeleinten Hund an. Die Besitzerin muss dazwischen gehen und wird verletzt.

03.10.2023 | Stand: 12:24 Uhr

Ein freilaufender Hund hat am Samstagvormittag den angeleinten Hund einer 53-Jährigen im Bereich der Proschwitzer Straße in Kaufbeuren angegriffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, musste die 53-Jährige dazwischen gehen. Dabei stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu.

Polizei sucht Zeugen nach Hunde-Angriff in Kaufbeuren

Der Halter des freilaufenden Hundes ist derzeit nicht bekannt. Zeugen und der Hundebesitzer oder die Hundebesitzerin selbst sollen sich bitte bei der Polizei Kaufbeuren melden, Telefonnummer 08341/933-0.

