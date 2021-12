Friseurinnung: Haarschnitt als dickes Dankeschön für Ostallgäuer Pflegepersonal

Die Mitglieder der Friseurinnung Ostallgäu wollen mit einem kostenlosen Angebot an das Pflegepersonal in den Kliniken ein Zeichen setzen. Das ist ihre Botschaft.

21.12.2021 | Stand: 19:17 Uhr

Geschlossene Friseursalons, wie zuletzt im Corona-Lockdown vor dem Weihnachtsgeschäft 2020, möchte niemand mehr erleben. Schon gar nicht die Friseure selbst. Trotz vieler eigener Probleme mit Hygienevorschriften und Einschränkungen in der Pandemie unterstützen viele Innungsmitglieder nun in einer beispiellosen Aktion das Pflegepersonal in den Kliniken. „Die Mitarbeiter dort sind am Limit“, sagt Obermeisterin Sandra Gareiß. Jede und jeder soll einen kostenlosen Haarschnitt als Dankeschön erhalten.