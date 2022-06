Fünf Chöre zeigen in Neugablonz viele Facetten der Gospelmusik

Beim Festival in der Christuskirche in Neugablonz machten die beteiligten Musiker vier Stunden spannendes Programm. Nur ein Song war viermal zu hören.

30.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

„Was für ein wundervolles Bild, endlich wieder eine volle Kirche zu haben“, freute sich Ulrike Kern, die Leiterin des Teams „Kunst – Kirche – Kultur“ zu Beginn des Gospel-Festivals in der Christuskirche in Neugablonz. Auch Fabian Schäfer, der Initiator des Festivals, zeigte sich froh darüber, dass nach der Corona-Pause endlich wieder ein langer Abend im Zeichen der mitreißenden Gospel-Musik möglich war, zu dem mehrere Chöre aus der Region angereist sind. Den Anfang machten die Emmaus Voices aus Kissing. „Spaß an der Musik, Spaß am Gospel, Spaß an den geistlichen Texten“, dies sei die Motivation des Chores, berichtete Schäfer, und bereits beim ersten Lied „This little light of mine“ kam Stimmung unter den rund 100 Zuhörern und den weiteren Chorsängern in der Christuskirche auf. Das weitere Programm der Gruppe, die von Sabine Siebels geleitet wird, umfasste auch unbekanntere Songs. Doch auch die rissen das Publikum mit.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Viktor Gertner singt, trommelt und sorgt für beste Stimmung

„Jeden Donnerstag probe ich mit meinem Chor St. Johns in Mering“, kündigt Schäfer die nächste, „seine“ Gruppe an. Die Voices of St. John begannen mit einem A-cappella-Song, bei dem vor allem der Sopran glänzte. Beim zweiten Stück kam dann das Piano dazu, im weiteren Verlauf die Cahon. Es erklang auch zum zweiten Mal an diesem Abend „This little light of mine“ – aber ganz anders arrangiert. Beim „Come on, lets go“ wuchs der Mann, der bisher schon an der Cahon und durch seine Ausstrahlung überzeugt hat, über sich hinaus: Viktor Gertner bewies, dass er nicht nur gleichzeitig singen und trommeln, sondern auch mit seiner Stimme und seiner ansteckenden Art das Publikum abholen kann.

Ein Chor mit über 2600 Jahren Lebenserfahrung - und viel sängerischer Qualiltät

Lesen Sie auch

Kammerchorfestival Prächtiger Chorklang in der Christuskirche in Füssen

Es folgte der Chor Enjoy aus Schmiechen, der vor allem durch seine versierten Solisten und die durchgehend strahlenden Gesichter in Erinnerung blieb. Begleitet von Klavier und Saxofon brachten die Schmiechener bekannte Songs in ganz besonderen Arrangements zu Gehör. Chorleiter Werner Hövelmanns verbreitete nicht nur mit seinen Gesangssoli Spaß, gute Laune und eine gehörige Portion Spirit. „O happy day“ setzte einen hervorragenden und stimmgewaltigen Schlusspunkt unter den ersten Teil des Festivals. Nicht jünger als 60 Jahre, das ist die Aufnahmevoraussetzung des Chores The sweet 60’s. Mit über 2.600 Jahren Lebenserfahrung, vor allem aber mit ihren sängerischen Qualitäten überzeuge die Gruppe. Egal welchen der durchwegs bekannten Songs sie zum Besten gaben, das Publikum konnte gar nicht anders, als mitzusingen, mitzuklatschen – und das natürlich, wie schon bei den Chören zuvor, im Stehen.

"Der Gospelchor mit dem längsten Namen der Welt"

Den Abschluss machte „der Gospelchor mit dem längsten Namen der Welt“, wie Ulrike Kern ihn schon bei ihrer Begrüßung angekündigt hatte: der Gospelchor der Evangelischen Militärseelsorge Lagerlechfeld-Kaufbeuren. Seit vielen Jahren sorgt dieser Chor unter der Leitung von Fabian Schäfer in Kaufbeuren und Umgebung für volle Häuser, und auch bei diesem Auftritt überzeugten die Sängerinnen und Sänger in Militäruniform mit ihrem einzigartigen Spirit.

Ergreifendes Finale mit Dudelsack-Begleitung

Zum krönenden Abschluss versammelten sich alle Chöre auf und neben der Bühne und sangen, begleitet vom Dudelsackspielers Jürgen Lechner, „Amazing Grace“. Ein beeindruckender, ergreifender Moment – zumal die Wand hinter den Sängerinnen und Sängern in den Farben der ukrainischen Flagge illuminiert wurde. So endete ein beeindruckendes Gospel-Festival, das auch die Vielfalt dieses Genres widerspiegelte. Denn bis auf „This little light of mine“, das viermal zu hören war, gab es kaum Überschneidungen im Repertoire. Zum Schluss gab es ehrlich begeisterten, tosenden Applaus.