Fünfknopfturm in Kaufbeuren: Aus dem Alltag eines früheren Turmbewohners

Die beliebten Führungen durch den Fünfknopfturm in Kaufbeuren gehen weiter. Dabei erfahren Besucher auch, was ein ehemaliger Bewohner erlebt hat.

03.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der Fünfknopfturm in Kaufbeuren ist eine Attraktion. Führungen in dem alten Gemäuer sind beliebt. Neben den Sonntagsführungen im Fünfknopfturm, die ab Mai an jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat stattfinden, werden bis Ende Oktober einmal im Monat Termine unter der Woche angeboten.

Peter Köbler berichtet dabei als ehemaliger Bewohner von seinem Leben im Turm. Der nächste Termin ist für Donnerstag, 4. Mai, ab 14 Uhr vorgesehen. Die Führung dauert eine knappe Stunde. Anschließend kann man ab 15.15 Uhr an der neuen Kombi-Führung teilnehmen. Zusätzlich zur Turmbesichtigung zeigt Peter Köbler seinen Gästen die Stadtmauer und die Blasiuskirche. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine Anmeldung für beide Führungen erbeten.

Weitere Termine sind am Donnerstag, 8. Juni, Donnerstag, 13. Juli, Donnerstag, 3. August, Donnerstag, 31. August und Donnerstag, 12. Oktober. Interessenten können sich bei der Tourist Information Kaufbeuren unter Telefon 08341/437-190 melden oder direkt auf der Internetseite buchen: www.kaufbeuren-tourismus.de