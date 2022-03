Fünfknopfturm in Kaufbeuren soll in den Farben der Ukraine strahlen

Am Samstag gibt es in Kaufbeuren weitere Protestveranstaltungen gegen den Ukraine-Krieg.

05.03.2022 | Stand: 10:12 Uhr

Der Krieg in der Ukraine bewegt in Kaufbeuren viele Menschen. Diese Woche kamen bei einer Kundgebung vor dem Alten Rathaus mehr als 700 Menschen zusammen. Eine weitere Mahnwache gibt es am Samstag um 11 Uhr in der Altstadt.

Zum Protest gegen den Angriff Russlands und zu Solidaritätsbekundungen für die Menschen in der Ukraine und die Flüchtlinge, die bereits in Kaufbeuren sowie im Ostallgäu angekommen sind, ruft die Kaufbeurer Initiative für Frieden, Internationalen Ausgleich und Sicherheit um 11 Uhr am Obstmarkt in der Altstadt zu einer Mahnwache auf.

Fünfknopfturm in Kaufbeuren strahlt in den Farben der Ukraine

Der Förderverein Fünfknopfturm plant zudem, den Fünfknopfturm in den Farben der Ukraine zu beleuchten. Dies soll am Samstag und Sonntag, jeweils in der Zeit von 18.30 von 22.30 Uhr geschehen. Am Samstag ist zusätzlich zusätzlich um 19 Uhr eine Schweigeminute vor dem Fünfknopfturm geplant. "Die Beleuchtung des Fünfknopfturms ist ein weithin sichtbares Mittel, um die Solidarität der gesamten Stadt Kaufbeuren mit der Ukraine auszudrücken", teilt der Förderverein mit.

