Fußball-Turnier in Friesenried - Jubiläum wird hochkarätig gefeiert

Der TSV Friesenried feiert sein 90-jähriges Bestehen mit mehreren Veranstaltungen. Zum ersten Turnier kommen zwei Bezirksligisten - und viele Derbys dazu.

07.07.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Der TSV Friesenried ist heuer 90 Jahre alt. Das will der Verein auch feiern. Den Anfang machen zwei Fußballturniere, von denen das erste am Samstag, 9. Juli, mit Hochkarätern oder Hochfliegern aus der Region startet.

Drei Teams aus drei Klassen

So werden in der Gruppe A die SpVgg Kaufbeuren, die sich nach einer Verjüngungskur in der Bezirksliga nach oben orientiert, der Kreisligist SV Stöttwang und der ambitionierte A-Klassist SV Eggenthal aufeinandertreffen.

Zwei Aufsteiger und der Gastgeber

Auch die Gruppe B bietet interessante Duelle und Derbys: Der in die Bezirksliga aufgestiegene SVO Germaringen, der in die Kreisklasse aufgestiegene SV Bidingen und Gastgeber TSV Friesenried aus der Kreisklasse machen dort den Sieger unter sich aus. Die Gruppenphase geht am Samstag ab 11 Uhr mit der Partie Kaufbeuren gegen Stöttwang los und endet ab 16.50 Uhr mit dem Spiel Friesenried gegen Germaringen. Jede Auseinandersetzung geht über zweimal 30 Minuten.

Der Samstagabend wird lang

Am Sonntag starten die drei Platzierungsspiele ab 10 Uhr über die regulären 90 Minuten. Für das leibliche Wohl hat der TSV mit Kaffee und Kuchen, Grillgut und Fassbier gesorgt. Am Samstagabend ist obendrein ein gemütliches Beisammensein vorgesehen, wofür der Verein extra ein kleines Zelt aufgestellt hat. Die Fußball-Abteilung des TSV Friesenried „freut sich, ihr Jubiläum auf der schönen Sportanlage in Friesenried feiern zu können“, teilt der TSV mit.

Weitere Veranstaltungen folgen

An dem darauf folgenden Samstag, 16. Juli, plant der TSV eine weitere Veranstaltung: „Dann sind die Schüler-Mannschaften des TSV Friesenried und der JFG Mühlbachtal in den Altersklassen F-, E- und C-Jugend Gastgeber bei zwei Turnieren.“ Zudem soll es im September noch ein Familienfest geben. Geplant ist eine Art Spiel ohne Grenzen, bei dem jede Sparte des TSV Friesenried eine Disziplin organisieren soll.

