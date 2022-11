Fußball-WM: „Es gibt vier, fünf Länder, die unberechenbar sind“

In unserer Serie geben Ostallgäuer Sportler ihren Tipp zur WM in der Wüste ab. Mathias Franke vom BSK Olympia Neugablonz über nicht geheime Geheimfavoriten.

24.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Winter und mit ihm das Christkind stehen vor der Tür. Doch dort werden sie abgegrätscht und nicht durchgelassen: Erst kommt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Über die und deren sportlichen Ausgang machen sich Experten Gedanken. Heute: Mathias Franke.

Franke sieht Argentinien sehr weit oben

Der Spielertrainer des BSK Olympia Neugablonz hat sich mit der Gruppe F auseinandergesetzt: „1. Belgien. 2. Kroatien. 3. Kanada. 4. Marokko.“ Den seit Jahren nicht geheimen Geheimfavoriten Belgien hat Franke auch im erweiterten Kreis für die Titelvergabe auf dem Schirm: „Es gibt vier, fünf Länder, die unberechenbar sind. England, Belgien, Spanien und Frankreich. Ich sehe Argentinien sehr weit oben.“

Für Deutschland wird es schwer

Dagegen werde es für Deutschland schwer, nach dem Cup zu greifen – jedoch nicht unmöglich: „Deutschland ist eine Turniermannschaft und kann über sich hinauswachsen. Dann ist am Ende alles möglich. Dennoch traue ich Argentinien aber mehr den WM-Titel zu“, erklärt der 31-Jährige.

Mathias Franke ist Spielertrainer beim BSK Olympia Neugablonz. Bild: Mathias Wild

Ob Katar die optimale Wahl für die Ausrichtung einer WM ist, bezweifelt Franke: „Sportlich gibt es andere Länder, in denen das Fußballinteresse bei Weitem größer ist als in Katar.“ Dennoch will sich der Kapitän des Bezirksligisten mit der WM auseinandersetzen: „Ich werde die WM jetzt nicht boykottieren. Ich halte mich auf dem Laufenden und werde versuchen, die WM-Spiele der Deutschen anzuschauen. Ob es am Ende die sportlich richtige Entscheidung war, Katar die WM auszurichten, lasse ich erst einmal dahingestellt.“

