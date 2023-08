Galopp durch die Alpen - zwei Kaufbeurer auf drei Viertausendern

Georg Danos und Thomas Lechner aus Kaufbeuren erklimmen drei über 4000 Meter hohe Berge. Das schaffen die beiden in nur sechs Tagen.

18.08.2023 | Stand: 12:10 Uhr

Bergsteigen ohne Biwaks oder lange Anstiege – aber so haben zwei Kaufbeurer drei Gipfel über 4000 Meter in der Schweiz und Italien in nur sechs Tagen geschafft. Denn Georg Danos und Thomas Lechner erklommen das Breithorn, das Allalinhorn und zum Abschluss den höchsten Berg Italiens, den Gran Paradiso.

