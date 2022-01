Noah Schüttler vom SC Kaufbeuren verteidigt Gesamtführung im Biathlon-Deutschlandpokal. Zweiter Platz im Sprint und Sieg im Massenstart für den 15-Jährigen.

26.01.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Während die Biathlon-Profis in Antholz um Punkte im Weltcup kämpften – mit einem überraschenden Sieg von Benedikt Doll im Massenstart – war die Jugend im Deutschlandpokal unterwegs. Dabei gingen die Nachwuchs-Biathleten auf der Weltcup-Strecke im thüringischen Oberhof an den Start. Und Noah Schüttler vom Ski-Club Kaufbeuren verteidigte mit zwei Podestplätzen den ersten Rang in der Gesamtwertung.