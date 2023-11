Gasalarm bei Firma im Gewerbepark Kaufbeuren

Im Gewerbepark in Kaufbeuren rückten Donnerstagmittag zahlreiche Feuerwehrkräfte an. Eine Firma meldete einen möglichen Gasautritt. Das sind die Hintergründe.

23.11.2023 | Stand: 13:23 Uhr

Update 13 Uhr:

Nach einem Gasalarm in einem Unternehmen sind am späten Donnerstagvormittag die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei mit einem Großaufgebot in den Kaufbeurer Gewerbepark ausgerückt. Mitarbeiter in einem Industriebetrieb in der Leonhard-Kluftinger-Straße hatten die Einsatzkräfte alarmiert, nach die automatische Gaswarnanlage ausgelöst hatte und wohl ein undefinierbarer Geruch wahrgenommen worden sei. Nach Messungen im Gebäude und dessen Umfeld gab die Feuerwehr vorerst Entwarnung. Ein Gasleck oder die Quelle des Geruchs konnte nicht gefunden werden.

Gasalarm: Firmengebäude in Kaufbeuren evakuiert

Nach dem Alarm und für die Zeit des Einsatzes evakuierte die Belegschaft selbst das Gebäude noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Etwa 70 Beschäftigte gingen somit in eine vorgezogene Mittagspause. Letztlich blieb auch nach dem Einsatz laut Stadtbrandmeister Stefan Waldner unklar, ob dieser Geruch in der Luft gelegen hatte und was die Quelle gewesen sein könnte. Ein Gefährdung konnte die Feuerwehr nach ihrer Absuche und zahlreichen Messungen ausschließen. Auch Baggerarbeiten im Umfeld des Gebäudes seien in die Untersuchungen einbezogen worden.

Feuerwehreinsatz im Gewerbepark Kaufbeuren: 30 Kräfte im Einsatz

Die Feuerwehr war mit 30 Kräften am Einsatzort. Auch Mitarbeiter des zuständigen Gaswerkes wurden informiert. Es kam um die Mittagszeit zu leichten Verkehrsbehinderungen im Gewerbepark.

Ursprungsmeldung:

Im Gewerbepark in Kaufbeuren läuft derzeit ein Feuerwehreinsatz. Eine Firma in der Leonhard-Kluftinger-Straße meldete am späten Vormittag einen möglichen Gasaustritt. Die 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden evakuiert. Es gibt keine Verletzten.

Feuerwehreinsatz im Gewerbepark Kaufbeuren aktuell: Das ist bekannt

Offenbar hat eine Gasmeldeanlage Alarm geschlagen. Anschließend wurde auf dem Gelände Gasgeruch festgestellt. Die Feuerwehr erkundet das Gebäude noch. Zum aktuellen Stand sei das Gas weder messbar noch wahrnehmbar. Ob auf dem Firmengelände Gas ausgetreten ist oder nicht, sei laut einem Sprecher der Polizei Schwaben Süd/West derzeit nicht gesichert.

Ein Firmengebäude im Kaufbeurer Gewerbepark ist am Donnerstag nach einem Gasalarm evakuiert worden. Bild: Alexander Vucko

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes kommt es in dem Bereich zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Weitere Informationen folgen.

