Gebäude in Kaufbeuren wegen Gas-Alarm evakuiert

In Kaufbeuren ist ein Gebäude evakuiert worden, nachdem ein Gaswarnmelder angeschlagen hatte. Der Grund für den Gasgeruch war schnell gefunden.

16.08.2022 | Stand: 13:03 Uhr

In Kaufbeuren ist am Montagmittag ein Gas-Alarm in der Allensteiner Straße ausgelöst worden. Das betroffene Reihenhaus sowie den angrenzenden Häuser wurden vorsorglich evakuiert und die Straße gesperrt, berichtet die Polizei.

Die eingesetzten Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kaufbeuren sowie ein Mitarbeiter des Gaswerks konnten anschließend feststellen, dass der Gasgeruch von einer undichten Campingflasche ausging. Nach einer kurzen Belüftung konnte das Reihenhaus kurze Zeit später wieder freigegeben werden. Beim Vorfall wurde niemand verletzt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".