Gas-Alarm während des Tänzelfestes: Wohnhäuser evakuiert

Während des Tänzelfestes bemerkt ein Anwohner Gasgeruch. Die Einsatzkräfte sperren einen Teil der Ludwigstraße, eine Person wird verletzt.

17.07.2022 | Stand: 11:10 Uhr

In Kaufbeuren ist es während des Tänzelfestes zu einem größeren Einsatz in der Ludwigstraße gekommen: Am späten Samstagabend meldete sich ein Anwohner bei der Polizei, dass er Gas im Keller seines Wohnanwesens gerochen habe, heißt es im Polizeibericht.

Messungen der Feuerwehr bestätigten eine erhöhte Gaskonzentration. Daraufhin wurde der Bereich der oberen Ludwigstraße abgesperrt, umliegende Wohnhäuser wurden evakuiert.

Durch Be- und Entlüftungsmaßnahmen der Feuerwehr war der Kellerraum wieder begehbar. Ein 38-Jähriger wurde durch den Gasaustritt verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Kaufbeuren war mit 25 Mann im Einsatz. Ursache war ein technischer Defekt.

