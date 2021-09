Gebrauchter Tag für den ESVK

Klare Niederlage für den ESV Kaufbeuren. 7:2 gewinnt Heilbronn das letzte Testspiel vor dem Saisonstart. Und dafür fühlen sich die Joker gewappnet.

27.09.2021 | Stand: 16:15 Uhr

Es gibt Tage, da läuft es schon nicht, bevor es wirklich losgeht. So war das am Sonntag beim ESV Kaufbeuren. Verkehrsbedingt kamen die Buron Joker viel zu spät zu ihrem letzten Testspiel in Heilbronn an. Die letztlich 2:7 endende Partie startete mit 45 Minuten Verspätung, bei Kaufbeuren war demnach vor dem Match große Eile geboten. „Es war wirklich nicht einfach, erst zehn Minuten vor dem Aufwärmen anzukommen“, sagte Stürmer Joey Lewis rückblickend. „Heilbronn ist gut rausgekommen und wir sind nicht richtig ins Spiel reingekommen“, meinte er.

Sieben auf einen Streich für Maximilian Meier

Heilbronn machte sich zu Beginn das Leben selbst schwer, spielte im ersten Abschnitt drei Mal in Unterzahl, Kaufbeuren profitierte davon nicht. Tore fielen keine in den ersten 20 Minuten. Im Mittelabschnitt zogen die Falken auf 4:0 davon, ein in Unterzahl erzieltes Anschlusstor von Blomqvist brachte kaum Hoffnung, weil die Hausherren unmittelbar danach mit ihrem 5:1 den alten Abstand wieder herstellten. Auch den Treffer von Philipp Krauß (42.) zum 2:5 egalisierten die Heilbronner unmittelbar. Am Ende waren es sieben Stück, die ESVK-Torhüter Maximilian Meier eingeschenkt wurden. Er ersetzte Stefan Vajs, der nach seinem Spiel am Freitag nochmals geschont wurde.

Trotz vieler Schüsse keine Tore

Vorne ging bei den Jokern am Sonntagabend kaum etwas. Zwar wurden über 30 Schüsse auf das gegnerische Tor gezählt und damit kaum weniger als auf der anderen Seite, jedoch strahlte Kaufbeuren in diesem Spiel keine echte offensive Gefahr aus. Dennoch fühlt man sich beim ESVK nun fit für den Start in die Saison am Freitag gegen Ravensburg.

Jetzt geht es erst richtig los

„Ich glaube, dass wirklich jeder bereit ist und nun anfangen möchte“, berichtete Lewis nach dem sechsten Testspiel in der Saisonvorbereitung. Besonders im Freitagsspiel gegen Ravensburg habe man gemerkt, „was die Fans letztlich ausmachen“, sagte Lewis. Nun wolle man endlich auch solche Matches spielen, in denen es wirklich um Punkte gehe.