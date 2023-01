Gebrauchter Tag für die SG

SG Kaufbeuren/Neugablonz verliert Spiel und Spieler Tim Huber beim TSV Weilheim. Männer bleiben aber sechster in der Bezirksoberliga.

24.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Auswärtsniederlage für die Handballer der SG Kaufbeuren/ Neugablonz in der Bezirksoberliga. Die Männer unterlegen beim TSV Weilheim mit 34:29 (15:16). Die Zweite verlor ihr Heimspiel gegen den VfL Buchloe mit 27:33 (12:19).

Kaufbeuren verschläft den Start

Die Kaufbeurer erwischten bei ihrem Auftritt beim TSV Weilheim einen schlechten Start. Zwar hielten sie anfangs mit (5:5/9. Minute), doch dann nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand und zogen auf 7:12 (16.) weg. Doch die SG kam ins Spiel zurück und drehte die Partie bis zum Pausenpfiff zu ihren Gunsten (16:15). Unglücklicherweise fiel ab der 20 Minute Tim Huber verletzt aus und konnte von Trainer Dariusz Chryplewicz nicht mehr eingesetzt werden. Trotz allem blieb die Partie ausgeglichen. Doch beim Stand von 21:21 (42.) konnte Weilheim das Momentum nutzen.

SG Kaufbeuren vergibt zu viele Chancen

Die SG vergab zu viele Chancen. Die Ballverluste und Fehlwürfe nutzten die Oberbayern aus und übernahmen die Führung, die sie dann weiter ausbauten. Insgesamt war die Rückwärtsbewegung der Kaufbeurer zu langsam und der TSV zu schnell – so erzielte Weilheim etwa 50 Prozent seiner Treffer. Mit 29:34 mussten die Schmuckstädter letztendlich dem Tabellendritten den Vortritt lassen. Trotzdem hat Kaufbeuren immer noch den sechsten Platz in der Bezirksoberliga inne. Aber kommenden Sonntag sollte beim TSV Ottobeuren II auch mal wieder ein Erfolgserlebnis her, um Selbstvertrauen tanken zu können.

Die SG: J. Klöck, Sosonow, Aponyi (alle Tor); R. Haggenmüller, N. Klöck 6, Bartelt 3, J. Haggenmüller 5, Glas, Dreher 6, Ahic 4, Konstantin, Huber 2.

A-Jugend siegt glanzlos

Einen glanzlosen Sieg brachte die männliche A-Jugend aus dem Unterallgäu mit nach Hause. Zwar gewann sie deutlich 36:25, doch so richtig Freude stellte sich nicht ein. Erst in der fünften Spielminute fiel das erste Tor für den Gastgeber. Insgesamt war das Spiel in der ersten Hälfte langsam und ideenlos. Zur Pause stand ein eher mageres 10:14 für die Schmuckstädter auf der Anzeigetafel. Die zweite Hälfte wurde besser, das Tempo erhöht – und die Emotionen steigerten sich. In der Summe zeigte die SG, dass sie zurecht auf dem ersten Tabellenplatz stehen, denn sie hatte das Spiel zu jedem Zeitpunkt im Griff.

Die SG: Alles, L. Spitschan (beide Tor); Amberger 4, Grunzig 3, Bartel 3, F. Huber, D. Spitschan 4, Weber, Tinfissi, Dömsödi 7, T. Huber 15.

Buchloe bezwingt die Reserve

Die Reserve der SG ging bei ihrem Heimauftritt gegen den VfL Buchloe zwar mit 1:0 in Führung, doch das war es auch schon. Schon zur Pause war die Partie beim 12:19 eigentlich entschieden. Am Ende hieß es dann 33:27 für Buchloe.

Weibliche Jugend hat Erfolgserlebnisse

Mit einer gehörigen Portion Respekt fuhren die Mädels der weiblichen B-Jugend nach Gilching. Das Hinspiel hatte die SG zuhause mit 15:14 nur denkbar knapp gewonnen – dieses Mal machte sie es nicht so spannend. Kaufbeuren ging von Anfang an in Führung und führte zur Halbzeit 15:10. Auch eine kurze Schwächephase danach überstand das Team. Am Ende stand der bis dato höchste Erfolg zu Buche: 29:16.

Die SG: Reichle (Tor); Christmann 3, Wesche 1, Preissler 5, Wabersich 4, Rydval 3, Matthes 5, Burkhard, Keseric 5, Müller 3.

Die männliche C-Jugend musste sich in eigener Halle dem TSV Mindelheim mit 24:28 geschlagen geben. Die weibliche C-Jugend wiederholte ihren Erfolg aus dem Hinspiel beim TSV Pfronten: Sie gewann 37:21 und festigte mit 12:0 Punkten die Tabellenspitze.

Lesen Sie auch: Experten der SG zur Handball-WM.