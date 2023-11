Gedenkstunde zur Reichspogromnacht: Nein zu Antisemitismus

Jedes Jahr erinnert der Deutsche Gewerkschaftsbund an ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte, die Pogromnacht. In diesem Jahr erhält die Veranstaltung traurige Aktualität.

11.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Seit Jahrzehnten erinnern der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Kaufbeuren und andere Beteiligte an ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte: Die Ausschreitungen gegen Juden in der Reichspogromnacht von 1938, dem Auftakt zur systematischen Judenverfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus. Seit 1992 zeichnet DGB-Ortvorsitzender Paul Meichelböck für die Gedenkveranstaltung am KZ-Friedhof in Mauerstetten-Steinholz verantwortlich. Im dortigen Bruder-Grab sind 472 tote, meist namenlose jüdische Häftlinge – darunter wohl auch zwei Zehnjährige – des KZ-Außenlagers Riederloh begraben.Ilona Deckwerth, stellvertretende Vorsitzende des DGB-Kreisverbands Allgäu, drückte aus, wofür sie mit den anderen Versammlungsteilnehmern stehe: Das Sterben und der Tod dieser Menschen dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Es gelte Antisemitismus und Rassismus entgegenzutreten und zu bekämpfen und ein Zeichen für eine Gesellschaft mit Respekt und ohne Diskriminierung zu setzen. Die Geschichte müsse Mahnung und Verpflichtung sein. In diesem Jahr kam der Veranstaltung aufgrund des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, die israelische Antwort darauf und des zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und weltweit besondere Aktualität zu.

Bei Gedenkfeier den Bogen ins Heute geschlagen

Er persönlich stehe zur historischen Schuld Deutschlands der an Juden begangenen Verbrechen und nehme diese Schuld an, so Meichelböck. Er schlug den Bogen in die Gegenwart. Die Verrohung der Sprache sei damals ein Wegbereiter des Völkermordes gewesen und sie könne dies heute wieder sein. Manchmal bezweifle er, ob die Deutschen aus ihrer Geschichte gelernt hätten. Meichelböck hatte die gut 50 Teilnehmer bei Fackelschein vom Sonnenhof durch den dunklen Abend zur Gedenkstätte geführt und dort mit dem Lied „Donna Donna“ eingestimmt.

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse wandte sich an diesem „Schicksalstag der Deutschen“ noch ganz unter dem Eindruck einer zuvor besuchten Veranstaltung zum 100. Jahrestag des Hitler-Ludendorf-Putsches stehend, an die Teilnehmer. Auch Bosse zog eine Parallele zur Gegenwart. So wie es damals begonnen habe, sei es heute wieder, habe die 102-jährige Holocaust-Überlebende Margot Friedländer erst kürzlich gesagt. Man solle das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Deutschen, so der OB weiter, hätten die Ereignisse vor hundert Jahren bis heute nicht überwunden. Ihn schockierten die aktuellen Wahlergebnisse rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien und die Motive ihrer Wähler von Unmut und Denkzettel bis zu „das macht doch nichts“. Mit den Worten „Das was damals geschah, war eines Volkes unwürdig und man muss heute noch in Scham verharren und alles tun, dass sich so etwas nie wieder ereignet“, leitete Bosse zur aktuellen Lage über. „Deshalb stehen wir absolut überzeugt an der Seite Israels.“ Das schließe aber das Recht zur Kritik an der Reaktion auf die Terrorangriffe ein. „Wir wünschen uns so sehr, dass Israel in Frieden leben kann“, sagte Bosse, „aber wir sind überzeugt, dass das, was wir jetzt sehen, nicht dazu angetan ist, den Frieden in der Region dauerhaft zu sichern.“ Es brauche aber dauerhaften Frieden mit den Nachbarn.

Ruf nach Pressefreiheit weltweit

Mitglieder der Kaufbeurer Ortsgruppe von Amnesty International und des Arbeitskreis Asyl gingen dann auf den 75. Jahrestag der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Verstöße gegen diese Rechte – etwa durch Kinderarbeit – ein. Sie forderten außerdem den Erhalt der Pressefreiheit weltweit.