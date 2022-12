Gemeindebücherei in Friesenried sehr gefragt

Die Gemeinde unterstützt die Einrichtung mit Geld. Warum die Friesenrieder Bürger bald mehr für ihr Trinkwasser bezahlen müssen.

05.12.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Die Gemeindebücherei, die vor einem Jahr gegründet wurde, soll mit mehr Geld für den Bücherkauf ausgestattet werden. Romi Schuh und Elisabeth Franz vom ehrenamtlichen Team trugen in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Entwicklungen des ersten Jahres vor. Demnach gab es im ersten Quartal 2021 über 1500 Ausleihen. Der Schwerpunkt lag eindeutig bei Kinder- und Jugendbüchern. 170 Büchereisausweise für Einzelpersonen und Familien wurden ausgegeben. Aufgrund der steigenden Materialkosten für Einbände und der für das nächste Jahr angekündigten steigenden Buchpreise beantragten Schuh und Franz eine Anhebung der gemeindlichen Zuschüsse. Genehmigt wurden 3000 Euro für Bücherkauf und 1500 Euro für Verbrauchsmaterial und Fortbildungen. Die Räte bedankten sich für den Arbeitseinsatz des fünfköpfigen, ehrenamtlichen Teams.

Das kostet das Trinkwasser ab Januar

Nicht so erfreulich war ein anderes Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung: Auf die Bürger von Friesenried kommen ab dem neuen Jahr höhere Wassergebühren zu. Darauf einigten sich die Räte in der jüngsten Sitzung. Bürgermeister Huber erläuterte mit Unterstützung von Kämmerer Sebastian Zajicek dass die Neukalkulation der Wassergebühren und der Erschließungsbeiträge überfällig sei, weil die Versorgung über Quellfassungen auf eigenem Gemeindegebiet immer unzuverlässiger werde und deshalb Wasser aus Kaufbeuren zugekauft werden müsse. Dieser Aufwand müsse umgelegt werden. Die einstimmig verabschiedete Neufassung der Wassersatzung schreibt einen Wasserbezugspreis von 68 Cent pro Kubikmeter fest. Die Grundgebühren steigen je nach Anschlusswert auf 27,50 bis 34,63 Euro. Angepasst werden auch die Herstellungsbeiträge auf 1,15 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche und 3,98 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche.

Ausreichend Kindergartenplätze in der Gemeinde

Bei einer Bedarfsanalyse wurden für Friesenried die vorhandenen und die benötigen Kinderbetreuungsplätze erfasst. Von den aktuell 83 Kindergartenplätzen sind derzeit 71 belegt. In den Krippen sind alle 13 Plätze belegt. Insgesamt bewerteten die Räte die vorgehaltenen Plätze als ausreichend. Abschließend einigte sich das Gremium darauf, ein stark reparaturbedürftiges Schneepflugschild für etwa 6500 Euro durch ein neues ersetzen zu lassen.

Lesen Sie dazu auch:

Der Lichterweg in Friesenried erhellt die Vorweihnachtszeit.

Zehn Jahre Gefangenschaft: Wie ein Friesenrieder den Russland-Feldzug erlebte.