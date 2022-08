Langsam, aber sicher - die Tempo 30-Zone in Mauerstetten kommt näher

Mauerstetten feilt an einem Verkehrskonzept. Vorschläge gibt es viele, aber noch keinen Beschluss. Kommt nun die 30er-Zone?

04.08.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Zu ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause trafen sich die Mitglieder des Mauerstettener Gemeinderats. Dabei ging es vor allem um mögliche Energieeinsparungen in der Gemeinde als auch über das geplante neue Verkehrskonzept für den gesamten Ort. Das interessierte auch zahlreiche Zuhörer.

Verkehrskonzept in Mauerstetten: Ein Apell zur Einstimmung

„Wir alle müssen Energie sparen“, appellierte Bürgermeister Josef Holderried angesichts des topaktuellen Themas. Die Gemeinde tue da schon einiges. So etwa habe er veranlasst, die Beleuchtung im Rathaus zu reduzieren. Auch die Absenkung der Zimmertemperatur in öffentlichen Gebäuden sei für ihn kein Tabu, allerdings werde er nur ungern in Sicherheitsmaßnahmen eingreifen. Dazu gehöre die Straßenbeleuchtung, worauf ihm Peter Niederthanner postwendend zumindest teilweise widersprach.

Verschiedene Vorschläge im Gemeinderat in Mauerstetten

Ansonsten unterstützen die Ratsmitglieder Holderrieds Pläne, ihre spontanen Ideen waren breit gefächert. Manfred Höbel schlug vor, in neue Energien zu investieren, zum Beispiel einen Solarpark oder Photovoltaik-Freiflächen zu schaffen. Benjamin Schick empfahl den Bürgern problemlos zu installierende Balkon-Kraftwerke und Martina Burg regte an, verstärkt Bewegungsmelder zur Lichtsteuerung einzusetzen. Während Johannes Nieberle forderte, alle gemeindlichen Einrichtungen an das Fernwärmenetz anzuschließen, verlangte Werner Semtner die Information der Bürger zu organisieren, um auch diese zur Energieeinsparung zu animieren.

Mauerstetteener Bürgermeister mit Vorahnung

Das neue Verkehrskonzept hatte Holderried mit seinen beiden Stellvertretern vorbesprochen, ohne allerdings einen abgestimmten Vorschlag präsentieren zu können. In der „sehr guten“ Informationsveranstaltung am 21. Juni habe er eine breite Zustimmung zur Einrichtung einer Tempo-30-Regelung im gesamten Ort – mit Ausnahme der Durchgangsstraßen – verspürt. Er prognostizierte allerdings Widerstände bei der Umsetzung, da Belastungen zum Teil in andere Straßen verlagert würden. In der aktuellen Sitzung werde zwar keine Entscheidung getroffen, er erwarte aber von jedem Ratsmitglied, sich zu dem Thema zu äußern.

Gilt in Mauerstetten bald fast überall Tempo 30? Bild: Thomas Schwarz (Archivbild)

Gemeinderat hofft auf Zustimmung der Bürger

Generell sei das Gremium bereit, die Regelung mitzutragen, werde dadurch doch die Lebensqualität verbessert. Thorsten Zinner erwartet deshalb die Zustimmung der Bürger, Nachteile seien für niemanden erkennbar, sagte Andreas Eichinger. Während die einen auf einen Gewöhnungseffekt hoffen, ist anderen wie Kerstin Salzer die frühzeitige Beteiligung der Bürger wichtig: „Wir müssen die Leute ins Boot holen!“

Überwachung leicht gefordert, schwer umgesetzt

Zur Entlastung der Anwohner stark frequentierter Straßen wurden bauliche Anlagen wie Entschleunigungsmaßnahmen – Flüsterasphalt – angeregt. Einigen Gemeinderäten wie Semtner und Peter Niederthanner gingen die Maßnahmen nicht weit genug. Während für den einen Tempo 30 auch auf Durchgangsstraßen kommen muss, will der andere nur ein umfassendes Konzept inklusive weitreichender Überwachung mit Fahrradwegen und Spielstraßen sowie der Verpflichtung der Bürger zu Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Heckenschnitt mittragen. Was die mehrfach geforderte Überwachung angeht, sieht Holderried in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten.

Hausaufgabe in den Ferien

Das harte Ringen bei überwiegend gleicher Meinung ist noch nicht zu Ende. In den kommenden Wochen hat der Gemeinderat viel Zeit, sich mit der Vorbereitung des Umsetzungsbeschlusses nach der Sommerpause zu befassen. Ob es dann zu einem Ratsbegehren kommt oder ob der Gemeinderat selbstständig beschließt, ist offen. Der Bürgermeister selbst ist übrigens derzeit bei dem Thema „hin- und hergerissen“, wie er zugab.

