Flüchtlings-Krise in Westendorf: Wie geht es nun weiter?

Die Debatte um die Unterbringung von Flüchtlingen in Westendorf bleibt aufgeheizt. Nun wehren sich die Bürgermeister der Nachbargemeinden gegen Vorwürfe.

28.11.2023 | Stand: 06:25 Uhr

In der heftigen Debatte um die Unterbringung von Flüchtlingen in einer künftigen Containeranlage in Westendorf (Ostallgäu) ist am Mittwochabend (19.30 Uhr) der Gemeinderat gefragt. Dem Gremium liegt der Bauantrag des Landratsamtes Ostallgäu vor, das diese Wohnmöglichkeit im Ort schaffen möchte. Dem Vernehmen nach wird die Gemeinde das Ansinnen ablehnen. Der Landkreis will auf dem Gelände des ehemaligen Kreisbauhofs Container für bis zu 50 Geflüchtete aufstellen. Gegner des Vorhabens in der Gemeinde machen Sicherheitsbedenken geltend, halten die Infrastruktur im Ort für nicht ausreichend und üben scharfe Kritik an der Kommunikation von Landrätin Maria Rita Zinnecker.

