Betrunkener schlägt mit Straßenpfosten auf Auto ein

Ein Betrunkener Mann reißt in Germaringen einen Straßenpfosten aus und schlägt auf ein Auto ein. Als ihn ein Fahrer anspricht, wird er aggressiv und flieht.

21.02.2022 | Stand: 13:35 Uhr

Ein Betrunkener Mann hat am Sonntagnachmittag am Ortsausgang von Germaringen nach Dösingen einen Autofahrer angegriffen.

Die Polizei Kaufbeuren wurde kurz zuvor zu einem Streit auf der Straße nach Dösingen gerufen. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein 29-Jähriger einen Schneeleitpfosten aus der Verankerung gerissen hatte und den Verkehr auf der Straße ausbremste.

Germaringen: Betrunkener schlägt mit Straßenpfosten auf vorbeifahrendes Auto ein

Als ein 64-Jähriger weiterfahren wollte, schlug der 29-jährige Betrunkene mit den Pfosten auf dessen Auto ein. Der Autofahrer stieg aus und wollte den Mann zur Rede stellen. Daraufhin ging der Betrunkene den 64-Jährigen körperlich an. (Lesen Sie auch: Betrunkene randalieren am Stubaier Gletscher und verirren sich dann am Berg)

Anschließend flüchteten der Täter und zwei Begleiter auf einen Feldweg in Richtung Süden, wo sie die Polizeistreife stellte. Gegen den 29-Jährigen wird nun Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung gestellt.

