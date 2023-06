Mit dem Bezirksmusikfest feiert der Musikverein Germaringen sein 70-jähriges Bestehen

Mit einer Landjugendkapelle fing vor 70 Jahren alles an: In diesen Jahrzehnten gab es viele prägende Erlebnisse. Ein Blick in die Geschichte.

Von Christian Mayr

03.06.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Bereits vor etwa 100 Jahren gab es blasmusikalische Aktivitäten einer kleinen Blechbesetzung in Germaringen. Doch erst im Frühjahr 1953 formierte sich eine Landjugendkapelle in Obergermaringen und legte damit den Grundstock vereinsgeführter Blasmusik. Der spätere Landtagsabgeordnete Erwin Seitz wurde bald darauf zum Ersten Vorsitzenden gewählt, die erste Besetzung der Kapelle zählte 22 Musiker.

