10.000 Euro Schaden nach Brand bei siebenköpfiger Familie in Germaringen

Im Haus einer siebenköpfigen Familie aus Germaringen bricht ein Feuer aus. Unklar ist, warum. Was die Ermittler ausschließen können.

02.03.2021 | Stand: 15:05 Uhr

Die Feuerwehr hat am frühen Dienstagmorgen einen Kleinbrand in Germaringen gelöscht. Gegen 4 Uhr ging der Alarm bei den Einsatzkräften ein, wenig später rückten sie in Richtung des betroffenen Einfamilienhauses aus. Laut Polizei hatte ein Küchenregal Feuer gefangen.

Ursache für Brand in Germaringen unklar

Die siebenköpfige Familie blieb unverletzt, die Flammen waren schnell erloschen. Unklar ist bislang die Ursache des Vorfalls. Brandstiftung wird von den Ermittlern aber ausgeschlossen. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

