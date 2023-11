Einbrecher erbeuten Bargeld, Münzen und Schmuck

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Germaringen im Ostallgäu. Die Täter nehmen Bargeld, Münzen und Schmuck mit. Jetzt wird nach den Einbrechern gesucht.

22.11.2023 | Stand: 13:35 Uhr

Im Landkreis Ostallgäu wurde am 21.11.2023 festgestellt, dass in ein Einfamilienhaus in Germaringen in der Aggensteinstraße eingebrochen wurde. Durch ein aufgehebeltes Fenster konnten sich die Täter Zugang zum Haus verschaffen. Entwendet wurden Bargeld, Münzen und Schmuck. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben rund 1000 Euro.

Obergermaringen: Polizei sucht Zeugen

Mögliche Zeugen des Einbruchs, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Obergermaringen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen telefonisch unter 08341 / 933-0 bei der Polizei zu melden.