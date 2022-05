"Ein Ankerpunkt in der Gemeinde": Maria Nieberle betreibt in Germaringen eine der ältesten Postfilialen

Die Tankstelle von Maria Nieberle in Germaringen gehört zu den ältesten Partnerfilialen der Post. Warum die Geschäftsfrau und ihre Filiale so beliebt sind.

18.05.2022 | Stand: 19:20 Uhr

Manchmal ist in der winzigen Postfiliale mehr los als im Verkaufsraum der Tankstelle nebenan. Der traditionelle Schalter, die Plexiglasscheibe und das posteigene Gelb dominieren das 13 Quadratmeter große Logistikzentrum für Brief- und Paketsendungen in Germaringen. Gäbe es nicht noch einen kleinen Büroraum daneben, hätten die Sendungen oft gar nicht alle Platz. „Es gab Zeiten in der Corona-Pandemie, da standen die Pakete von da bis da“, sagt Maria Nieberle (67) und deutet mit der Hand von einer Ecke des Raums in die andere. „Servus Maria“, ruft ein Kunde, der ein Einschreiben abholen möchte und gleich noch Briefmarken mitnimmt. Nieberle wiegt, klebt, stempelt ab, kassiert. Kümmert sich um Plusbrief, Expressendung, Paketmarken.

