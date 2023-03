Germaringer fordern beim B12-Ausbau Härte vom Bürgermeister

Bürgerinnen und Bürger aus Untergermaringen kritisieren den B12-Ausbau. Und fordern Härte von Bürgermeister Helmut Bucher. Warum aber klagt die Gemeinde nicht?

23.03.2023 | Stand: 05:04 Uhr

Voll besetzt war die Gaststube des Gasthauses Ritzel in Untergermaringen bei der Bürgerversammlung. In seiner Jahresvorschau hatte Bürgermeister Helmut Bucher darauf hingewiesen, dass der autobahnähnliche Ausbau der B12 die Kommunalpolitiker noch stark beschäftigen werde. Angesichts all der Wortmeldungen, Nachfragen und Vorschläge bei der Zusammenkunft zeigte sich, dass der „Allgäu-Schnellweg“ die Bürgerinnen und Bürger bewegt.

Bürger fordern Klage der Gemeinde gegen Ausbau der B12 zum "Allgäu Schnellweg"

Gefordert wurde eine Klage der Gemeinde gegen den „übertriebenen“ Ausbau auf 28 Meter Regelquerschnitt. Ausreichend wären 21 Meter und eine Geschwindigkeitsbegrenzung, lautete die Meinung der Anwesenden. Ablehnend stehen sie auch einem B12-Parkplatz auf Germaringer Flur gegenüber. Und immer wieder kam die Forderung an den Bürgermeister: dranbleiben und nachbohren.

Bucher betonte, dass bereits der Bund Naturschutz gegen das Vorhaben klage, weshalb die Gemeinde bisher keine eigene Klage eingereicht habe. Auch er unterstütze die Forderung, keinen Parkplatz auf Germaringer Flur zu errichten, und begrüßte, dass die Oberflächenwasser-Versickerungsflächen in der Planung reduziert wurden. Deutlich sprach er sich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus, zumal alle Berechnungen für Lärmschutzmaßnahmen auf eine Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometer ausgelegt seien.

Argument der Politik: B12-Ausbau entscheidend für die hiesige Wirtschaft

Sorgen bereite der Verwaltung, dass bisher kein Gutachten erstellt wurde, das Verkehrsverschiebungen aufgrund kürzerer Fahrzeiten ins südliche Allgäu analysiert. Bucher versprach, auch zukünftig die Bürgerinteressen beim B12-Ausbau im Auge zu haben. Er wies aber auch auf die Meinung von Regionalpolitikern und Allgäuer Bundespolitikern hin, die den Ausbau als entscheidend für die hiesige Wirtschaft ansehen.

So erfreulich die gestiegene Gewerbesteuer auch sei, ein Bürger wollte dennoch wissen, wie dieser Effekt zustande gekommen ist. Bucher machte im Wesentlichen die vielen Kleingewerbe in der Gemeinde, die sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen seien, und auch einige Neuansiedlungen von Gewerbe dafür verantwortlich.

Wie geht es auf der früheren Nocker-Fläche in Germaringen weiter?

Auf die zukünftige Nutzung der der früheren Nocker-Fläche angesprochen erläuterte er, dass Wohnbebauung zwar wichtig sei, aber mögliche 300 Wohneinheiten in diesem Bereich mit einem Bevölkerungszuwachs von etwa 1000 Personen die Gemeinde überfordern würden. Es wäre ein rasanter Ausbau der Infrastruktur, etwa der Schule und der Kindergärten notwendig. Zudem stünden auch baurechtliche Zwänge einer Wohnbebauung im Wege. Das Areal sei ein Gewerbebereich, um den herum sich landwirtschaftliche Betriebe befinden.

Nach den Ausführungen Buchers zu möglichen Windkraftstandorten im Gemeindebereich wurde der nicht ganz ernst gemeinte Vorschlag gemacht, den Georgiberg ins UNESCO-Weltkulturerbe aufnehmen zu lassen, womit sich Windkraftanlagen erledigt hätten. Zufrieden vernahm die anwesende Gruppe „Ü60“, dass der Umbau des Georgihauses baldmöglichst in Angriff genommen werden soll. Geplant sei für sie ein barrierefreier Zugang zu einem Erdgeschossraum.

Die Beschaffung eines neuen Feuerwehrautos könnte, laut Bucher, diese Planung aber wieder über den Haufen werfen. Denn sollte ein Fahrzeug mit Wassertank und entsprechend größeren Abmessungen zu beschaffen sein, müssten aus der jetzigen Fahrzeuggarage Ausrüstungsgegenstände in einen danebenliegenden Raum verlagert werden. In diesem Falle müsse ein barrierefreier Erdgeschossraum für die Senioren als Anbau geplant werden, sagte Bucher.

