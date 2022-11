Glänzende Torhüter in der DNL

Die U20 des ESV Kaufbeuren unterliegt zweimal den Jungadlern aus Mannheim und bemängelt die eigene Effizienz. Chancenverwertung macht den Unterschied.

29.11.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Chancen hatte die U20 des ESV Kaufbeuren am Wochenende gegen die Jungadler aus Mannheim zur Genüge: Nur effektiv genug war das Team von Andreas Becherer nicht. Und so gingen auch die Spiele drei und vier gegen Mannheim verloren.

Drei Mal gut dabei

Vor heimischem Publikum unterlag der ESVK in der Division I der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) mit 2:3 und 2:5. „In den zurückliegenden vier Spielen gegen Mannheim waren wir mindestens drei Mal sehr gut dabei“, versuchte der Übungsleiter das Positive aus dem punktlosen Abschneiden zu ziehen. „Die Chancenverwertung hat letztlich den Unterschied gemacht“, urteilte er. Zwar hätten beide Teams auf dem Eis Fehler gemacht, doch nur Mannheim wusste am Wochenende daraus Kapital zu schlagen. „Wir haben im Großen und Ganzen aber gesehen, dass wir auch mit Mannheim mithalten können“, erklärt Coach Becherer.

Am Samstag nahe dran

Das galt insbesondere für das Samstagsspiel, in dem Kaufbeuren nach schnellem 0:2-Rückstand durch Tore von Leon Sivic (37.) und Jonas Fischer (46.) nochmals ausglich und sich erst rund drei Minuten vor Spielende den Mannheimer Siegtreffer zum 2:3 einfing.

Timotej Pancur gut drauf

In beiden Spielen überragend war Kaufbeurens Torhüter Timotej Pancur. Am Samstag wehrte er 49 von 52 Schüssen ab. „Wir haben am Wochenende grundsätzlich nur starke Torhüter gesehen“, lobte Becherer auch die Performance der gegnerischen Schlussmänner.