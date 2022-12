Gleich mehrere „Monsterthemen“ in Friesenried

Bürgermeister Bernhard Huber blickt auf etliche große Projekte in Friesenried. Zumindest die Probleme bei der Wasserversorgung sollen bald der Vergangenheit angehören.

27.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Ein Rückblick und Ausblick auf die kommunalen Aktivitäten stand im Mittelpunkt der letzten Sitzung des Gemeinderates Friesenried in diesem Jahr. Bürgermeister Bernhard Huber ging in seinen Berichten auf die „Monsterthemen“ – im guten wie im schlechten Sinne – ein.

Vorrübergehend könnte in den Räumen der Friesenrieder Mittelschule wieder Unterricht stattfinden

Die Auflösung der Mittelschule Friesenried zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 habe sich nicht vermeiden lassen. „Zu wenige Schülerinnen und Schüler, so die offizielle Ursache. Aber auch keine Unterstützung durch den damaligen Schulverband auf der Suche nach Problemlösungen“, lautete das bittere Resümee des Rathauschefs. Was geschieht nun mit dem Schulgebäude? Eine Frage, mit der sich der Gemeinderat in naher Zukunft beschäftigen muss. Inzwischen habe die Kaufbeurer Ludwig-Reinhard-Schule ihr Interesse bekundet, das Friesenrieder Mittelschulgebäude zu nutzen, während das Stammhaus voraussichtlich drei Jahre lang saniert und erweitert wird. Somit gebe es ausreichend Zeit, um über eine endgültige Nachnutzung nachzudenken.

Erst kritisiert, dann gelobt: die Trinkwasser-Verbundleitung zwischen Friesenried und Blöcktach

Ein „Monsterthema“ der positiven Art sei die Erneuerung der Wasserversorgung Blöcktach mit dem Bau eines neuen Hochbehälters und der kompletten Sanierung der Schwarzenburgstraße gewesen. Ein weiteres Vorhaben bei diesem Projekt ist die Schaffung einer Trinkwasser-Verbundleitung von Blöcktach nach Friesenried, die der Bürgermeister und der Rat vorgeschlagen hatten. Nach Bekanntwerden der Pläne habe es zunächst teilweise Kritik aus der Bevölkerung gegeben, berichtete Huber. Inzwischen werde die Maßnahme als „wegweisende Entscheidung“ anerkannt. Während der immer häufigeren Trockenphasen sei vor allem die Quellschüttung für den Ortsteil Friesenried so bedenklich zurückgegangen – zur Zeit betrage sie nur einen Liter pro Sekunde –, dass Wasser aus dem Kaufbeurer Versorgungsnetz benötig wurde. Im November vermochten die Quellen Aschthal und Wanne nicht einmal die Hälfte der im Ortsnetz Friesenried benötigten Wassermenge zu liefern. Die Verbundleitung nach Blöcktach soll nun Anfang 2023 in Betrieb genommen werden und sichere wieder eine unabhängige Wasserversorgung der Gemeinde auch bei Trockenphasen. Die Schwarzenburgstraße ist „winterfest“, berichtete der Bürgermeister erleichtert. In nur fünf Monaten sei die Straße im Ausbaubereich komplett erneuert worden. In einem Aufwasch wurden Regenwasserkanal, Schmutzwasserkanal und in Teilbereichen die Hauptwasserleitung mit den Hausanschlüssen neu gebaut.

Nach Bach-Renaturierung bei Blöcktach besserer Hochwasserschutz und mehr Artenvielfalt

Ein ebenfalls positives „Monsterthema“ ist laut Huber die Bach-Renaturierung in Osten von Blöcktach. Hier durfte ein Bach auf privatem Grund aus seinem Korsett befreit und ihm ein natürlicher Verlauf zurückgegeben werden. Für die anliegenden bebauten Grundstücke diene das renaturierte Gewässer nun als Hochwasserschutz. Der Ausbau komme aber auch der Natur und insbesondere der Biodiversität zugute. Huber verwies bei der Sitzung auch auf weitere Vorhaben wie den Ausbau der Breitband-Internetversorgung, der im Gange ist, und die Zukunft des Gasthofs Traube, für den ein neuer Pächter gesucht werde. Im kommenden Jahr würden zudem die Thema Haushaltsreserven, Zukunft des Mittelschulgebäudes und Zustand der Kläranlage zusätzlich auf die Agenda rücken.