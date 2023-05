„Glücksfall“ Dariusz Chryplewicz hört auf - Feier zum Saisonabschluss in Kaufbeuren

Der Trainer verlässt nach dem Saisonfinale in der Handball-Bezirksoberliga die SG Kaufbeuren/Neugablonz. Letztes Heimspiel gegen den TSV Weilheim – danach wird gefeiert.

06.05.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Saisonende für die Handballer der SG Kaufbeuren/ Neugablonz. Am heutigen Samstag steht das letzte Spiel für diese Spielzeit an. Gegner ist der TSV Weilheim.

Dariusz Chryplewicz seit 2019 in Kaufbeuren

Nicht nur das letzte Spiel in der Spielzeit 2022/2023 findet heute in der Sporthalle an der Turnerstraße statt. Es ist auch gleichzeitig die letzte Partie von Dariusz „Darek“ Chryplewicz als Trainer. Nach vier gemeinsamen Jahren haben er und die SG zusammen die Trennung beschlossen. „Darek“ kam im März 2019 nach Kaufbeuren, nachdem sich die SG von Mihaly More getrennt hatte. „Ein echter Glücksfall war das seinerzeit“, erinnert sich Präsident Werner Schenk zurück. Chryplewicz übernahm das Ruder und schon in den ersten Spielen merkte man seine Handschrift – sowohl auf dem Platz wie auch außerhalb der Halle. Als alles schön am Laufen war und die SG schon nach etwas mehr als BOL strebte, kam Corona. Alles wieder auf Null und alles wieder auf Anfang.

Ein Platz in der SG-Familie

Aber auch durch diese – für alle Sportler und Sportarten – schwere Zeit hat es eigentlich keinen Einbruch gegeben, sondern gingen Mannschaft und Coach gemeinsam da durch. Höhepunkt war sicher der knapp verpasste Aufstieg vorige Saison. „Darek hat uns in den letzten Jahren in der Bezirksoberliga etabliert und zu einer festen Größe geformt. Dafür gebührt ihm großen Respekt und Anerkennung. Er wird auch immer einen Platz in der SG-Familie haben. Sein Nachfolger wird in große Fußstapfen treten, aber wir sind sicher, dass er das schaffen wird“, erklärt Werner Schenk.

Beim Spiel heute wird Chryplewicz auch gebührend verabschiedet – und sicher wird danach auch das eine oder andere Kaltgetränk zusammen mit dem Team und den Zuschauern genossen. Die Verantwortlichen der SG wünschen ihm alles Gute und bedanken sich für vier tolle und erfolgreiche Jahre.

Christian Klöck wird Nachfolger

Nachfolger von „Darek“ ist kein Unbekannter. Christian Klöck wird das Traineramt übernehmen. In seiner Jugend spielte er selbst bei der SG (TVN). Als seine Söhne dann anfingen, Handball zu spielen, übernahm er eine Jugendmannschaft. Schließlich folgte er seinem Sohn Niklas zum TuS Fürstenfeldbruck und agierte dort auch als Co-Trainer. Anschließend übernahm er die Erste Herrenmannschaft des TSV Schongau und dann die Landesligadamen der SG Biessenhofen/Marktoberdorf, bevor er sich die vergangenen beiden Jahre eine Auszeit nahm. Jetzt freut er sich auf die neue Aufgabe und ist voll motiviert. An all seinen Stationen lieferte er erfolgreiche Arbeit ab. Jetzt schließt sich der Kreis bei der SG und Christian Klöck wird wieder mit seinen beiden Söhnen auf der Platte stehen.

Ein Sieg zum Abschied?

Konkret geht es für die SG heute um die berühmte Goldene Ananas. Die Kaufbeurer haben ihre Chance auf Platz drei durch die Niederlage bei der SG Kempten/Kottern verspielt. Die Gäste aus Weilheim hingegen schielen noch auf den dritten Rang, den sie augenblicklich innehaben. Die Wertachstädter allerdings wollen ihrem Coach zum Abschied einen Sieg schenken. Schon allein aus diesem Grund verspricht die Partie Spannung und schönen Handballsport. Wer letztendlich auflaufen wird, steht noch nicht ganz fest. Sicher ist nur, dass ab 17.30 Uhr noch mal ein Handballfest stattfinden wird – und der scheidende Coach und die Mannschaft eine volle Halle verdient haben.