31.01.2021 | Stand: 19:17 Uhr

Oft tauchen sie über Nacht auf und stoßen am Morgen auf Empörung. Krakelige Schriftzüge etwa, die ein Leser auf einer Sitzbank und einem Brückengeländer an der Wertach entdeckt hat. Oder verschmierte Flecken in der Fußgängerunterführung am Bahnhof. „Man sieht sie an allen Stellen“, sagt Ordnungsamtsleiter Bruno Dangel. Illegale Graffiti ärgern nicht nur die Bürger, sondern auch die Stadtmitarbeiter. Doch die Wandbildnisse zeigen sich in Kaufbeuren auch von einer anderen, kunstvollen Seite.