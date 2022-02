Friseure im Ostallgäu wollen Pflegekräfte mit Gratis-Haarschnitten beschenken. Am Montag startet die Aktion. Wie man an die Resttermine kommt.

04.02.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Kostenlose Haarschnitte bieten Mitglieder der Friseurinnung Ostallgäu dem Pflegepersonal der Kliniken in Kaufbeuren, Buchloe, Füssen und Pfronten an. Viele Mitarbeiter dort seien am Limit, sagt Obermeisterin Sandra Gareiß angesichts der Pandemie. Als Dank für ihren Einsatz sollen die Pflegekräfte nun schwerpunktmäßig an zwei Montagen im Februar jeweils einen kostenlosen Haarschnitt in den teilnehmenden Salons der Innung bekommen. Geplant sind der 7. und der 14. Februar.