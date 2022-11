In Kaufbeuren steht der größte echte Adventskranz der Welt

16.11.2022 | Stand: 15:31 Uhr

Der Adventskranz am Neptunbrunnen in Kaufbeuren steht. In Handarbeit aufgebaut haben ihn in diesem Jahr ehrenamtliche Helfer des Technischen Hilfswerks. Der nach Angaben der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren (AK) größte echte Adventskranz wird mit Tannenzweigen gewickelt.

„Der große Clou sind die echten Kerzen“, sagt Hans Junginger von der AK. Diese seien 1,40 Meter hoch. Am ersten Adventssonntag um 9.45 Uhr, also vor den beiden Gottesdiensten in der Martins- und der Dreifaltigkeitskirche, wird die erste Kerze feierlich entzündet.

Der "Größte Adventskranz der Welt" steht in Kaufbeuren - oder doch nicht?

Größter Adventskranz der Welt - mit diesem Titel schmücken sich einige Städte. Auch Kaufbeuren macht das. Ob das Kaufbeurer Exemplar nun tatsächlich der größte Adventskranz der Welt ist, erfahren Sie hier.