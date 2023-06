Größtes Spiel des Vereins - SV Mauerstetten in der Relegation

Der SV Mauerstetten steht in der zweiten Runde der Relegation. Verdienter 2:0-Sieg gegen Seeg-Hopferau-Eisenberg. Jetzt werden Fanbusse eingesetzt.

02.06.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Mit einem 2:0 hat sich der SV Mauerstetten in der ersten Runde der Aufstiegsrelegation durchgesetzt. Das Spiel vor großer Kulisse gegen Seeg-Hopferau-Eisenberg fand in Thalhofen statt.

Verdienter Sieg für Mauerstetten

„Wir haben unser Spiel von Anfang an gut umgesetzt. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, war es ein verdienter Sieg“, sagte Joshua Krause, der ein Tor erzielt und eins vorbereitet hat. In der zweiten Relegationsrunde treffen die Mauerstettener am Samstag ab 15 Uhr in Ronsberg auf den TSV Ottobeuren.

Ein großes Spiel jagt das nächste

Erneut ist es das größte Fußballspiel der Vereinsgeschichte, weil es den bis dato größten Erfolg mit sich bringen könnte. Damit – wie schon am Mittwoch – ähnlich viele Mauerstettener Fans vor Ort dabei sind, plant der Verein den Einsatz von Fanbussen. „Es wünscht sich jeder Fußballer, vor so einer Kulisse aufzulaufen. Letztlich sind es genau die Spiele, auf die man die gesamte Saison hinarbeitet“, sagt Krause mit Vorfreude.

Ottobeuren hat den Druck

Und der Torschütze ergänzt in Bezug auf den Gegner: „Gegen Ottobeuren wird es für uns eine harte Partie, bei der wir alles reinwerfen müssen. Sie haben ihre Stärken sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Aber die haben wir definitiv auch.“