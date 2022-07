Großer Kader als Erfolgsrezept - der FC Buchloe nach dem Aufstieg

Thomas Göttle zieht es zurück an die Bande des FC Buchloe, der nun in der Kreisliga spielt. Der Trainer über die vergangene und die kommende Saison.

19.07.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Nach seiner krankheitsbedingten Auszeit ist Thomas Göttle, Trainer des FC Buchloe, wieder zurück auf dem Platz. Göttle, 58 Jahre alt, wird aber künftig von seinem Sohn Lukas unterstützt. Der 29-Jährige hatte sich bereits in der Schlussphase der zurückliegenden Saison am Kreuzband verletzt – was vermutlich sieben bis acht Monate Pause zur Folge hat.

Der FC Buchloe hat 2021/22 die Kreisliga dominiert und ist verdient aufgestiegen. Rückblickend: Was war entscheidend für den Erfolg?

Thomas Göttle: In erster Linie unser wirklich großer Kader. Er war breit und überall exzellent besetzt. Das hat sich unter anderem in der Urlaubszeit, die auch jetzt wieder bevorsteht, ausgezahlt, weil wir jeden Spieler 1:1 ersetzen konnten.

Es hat sich sehr früh gezeigt, dass der FC Buchloe die Liga dominiert. Die Hinrunde lief bei ihrer Mannschaft perfekt.

Göttle: Wir hatten bis zur Winterpause kaum ein Spiel verloren und nur zwölf oder 13 Gegentore kassiert. Danach bin ich krankheitsbedingt über Monate ausgefallen, dankenswerter Weise hat mein Sohn Lukas übernommen. Er hat früher in der U19 von Augsburg gespielt und kennt sich im Fußball vermutlich besser aus als ich selbst. Für ihn war es natürlich ein Sprung ins kalte Wasser.

Stehen nun Änderungen im Kader an, rüsten Sie personell für die neue Saison auf?

Göttle: Wie schon angesprochen hatten wir einen guten und großen Kader. Entsprechend werden wir nur einen Spieler dazu holen: Valentin Müller kehrt zu uns zurück. Er hatte zuletzt beim FC Jengen gespielt.

Welches Ziel haben Sie und sich in der Kreisliga gesetzt?

Göttle: Es kann kein anderes Ziel geben, als die Klasse zu halten. Die Verletzung von meinem Sohn Lukas schmerzt natürlich ungemein. Mit Christian Fischer wird uns noch ein weiterer Spieler etwa ein halbes Jahr fehlen, er baut nämlich gerade.

