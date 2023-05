Großer Schritt auf dem Weg zum geplanten Behördenzentrum in Kaufbeuren

Das Landesamt für Finanzen mietet für Mitarbeiter in Kaufbeuren Räume in der früheren Landwirtschaftsschule an. Sie sollen später im Behördenzentrum arbeiten.

11.05.2023 | Stand: 04:45 Uhr

Der Aufbau der neuen Bearbeitungsstelle des Landesamts für Finanzen in Kaufbeuren schreitet voran. Durch die Anmietung von weiteren Räumen könnten laut einer Mitteilung des zuständigen Staatsministeriums nun alle geplanten 100 Beschäftigten untergebracht werden. „38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereits vor Ort, bis Jahresende werden es 60 sein“, sagte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker anlässlich der Unterzeichnung des entsprechenden Mietvertrags durch die Immobilien Freistaat Bayern. „Wir schaffen mit der Behördenverlagerung 100 hochwertige und krisensichere Arbeitsplätze in Kaufbeuren. So bieten wir echte Zukunftsperspektiven und stärken die Region“, so Füracker weiter.

Lesen Sie auch: So soll das neue Behördenzentrum in Kaufbeuren aussehen

Im Zuge der Heimatstrategie des Freistaats zur Behördenverlagerung soll, wie mehrfach berichtet, in Kaufbeuren der Neubau eines Behördenzentrums entstehen. Dort werden eine Bearbeitungsstelle des Landesamtes für Finanzen mit 100 Beschäftigten und die gemeinsame Servicestelle der Staatsregierung sowie das Bayern-Lab untergebracht, das Themen und Trends rund um die Digitalisierung präsentiert. Die Beschäftigten des Landesamtes für Finanzen arbeiten bis zur Fertigstellung des vorgesehenen Neubaus in angemieteten Räumen.

So sehen die Pläne für das neue Behördenzentrum in Kaufbeuren aus. Bild: Architekturbüro Löhle Neubauer

Aktuell sind 38 Beschäftigte in angemieteten Büros in der Alten Weberei 8 und 12 sowie in der Heinzelmannstraße 14 (ehemalige Landwirtschaftsschule) untergebracht. Nun wurde durch die Immobilien Freistaat Bayern ein weiterer Mietvertrag über Räume in dem früheren Schul- und Verwaltungsgebäude geschlossen. Ab 1. Oktober 2023 werden dort weitere rund 240 Quadratmeter angemietet, zum 1. Mai 2024 folgen nochmals rund 250 Quadratmeter.

Behördenzentrum in Kaufbeuren: Was in der neuen Dienststelle geplant ist

Die Bearbeitungsstelle Kaufbeuren, die der Dienststelle Augsburg des Landesamtes für Finanzen zugeordnet ist, wird als künftiges „Abrechnungszentrum Bezüge Süd“ aufgebaut. Im Endausbau sollen sich die Beschäftigten in der Wertachstadt um die Abrechnung der Bezüge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Freistaats Bayern kümmern. Auch soll die Beihilfeabrechnung für Beamte, Richter und Versorgungsempfänger dort erledigt werden.