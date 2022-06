Großes Waldkonzert für die Ukraine an der Crescentia-Kapelle

Matthäus Unsin plant die Veranstaltung an der Crescentia-Kapelle bei Dienhausen. Warum er den Platz mit einer Überwachungsanlage gegen Diebe sichern muss.

„Ab sofort werden alle eingeworfenen Gelder für notleidende Menschen in der Ukraine verwendet“, weist ein Hinweisschild an der Spendenbox der Crescentia-Kapelle bei Dienhausen hin. Dabei will es Matthäus Unsin allerdings nicht bewenden lassen.

Der Stifter und Erbauer der Andachtsstätte im Wald an der Straße nach Aufkirch plant am Freitag, 15. Juli, ein großes Benefizkonzert.

Solche Großveranstaltungen mit 1000 Besuchern hatte Unsin bereits für die Rumänienhilfe Dienhausen, deren Motor er ist, und wie zuletzt 2017 für besonders vom Schicksal betroffene Einzelpersonen aus dem Landkreis veranstaltet. Für das Konzert Mitte Juli, das um 19 Uhr beginnt, hat er wie gewohnt die Denklinger Musikkapelle und die Weihertaler Alphornbläser gewonnen.

Diese Musiker spielen beim Benefizkonzert an der Crescentia-Kapelle

Neu kommen noch hinzu die Augsburger Jagdhornbläser, der Schongauer Bergsteigerchor und zwei Solisten, die in der Pause auftreten. Hierbei wird er von zahlreichen Helfern unterstützt wie etwa der Dienhausener Feuerwehr, die für die Parkplatzeinweisung zuständig ist.

Auf dem großen Gelände auf der Waldlichtung haben Reinhold Winterholler aus Oberdießen und sein Kollege Gerhard Sturm aus Stammresten von drei Fichten eine neue Sitzbank und einen Tisch gebaut.

Holzfäller hatten drei Fichten geschlagen und die Stammreste stehen lassen. Winterholler und Sturm nutzten zwei davon als Füße für eine Bank und den dritten als Bein eines Tisches. Sie fertigten die Bank aus Esche und Eiche.

Die beiden Armlehnen schließen mit geschnitzten Kerzen ab. Als Tischplatte nutzten sie eine Scheibe einer mächtigen Esche, die an der Wallfahrtskirche Vilgertshofen geschlagen worden war.

Diebstähle an der Crescentia-Kapelle bei Dienhausen häufen sich

Traurig ist Matthäus Unsin darüber, dass sich etwa seit neun Monaten die Diebstähle an der Kapelle häufen. In dem Unterstand auf der Südseite des Geländes bewahrt er schon seit langer Zeit Getränke auf, die für durstige Besucherinnen und Besucher gegen Spende bereitstehen.

Nachdem das erste Mal die sechs Kästen gestohlen worden waren, bewahrte er sie ein Stück oberhalb in einer Werkzeughütte auf. Doch auch hier waren sie nicht vor Langfingern sicher.

Noch schlimmer traf es einen Mineraliensammler aus Burggen. Er hatte an einer Steinmauer Teile seiner Schätze präsentiert, damit sich auch noch mehr Betrachterinnen und Betrachter daran erfreuen könnten. Entwendet wurden hier die wertvollsten Objekte wie etwa Quarz- und Amethystdrusen oder ein seltener Meteorit aus Mexiko mit einem Gesamtwert von etwa 4000 Euro.

Deshalb sah sich Unsin gezwungen, eine Videoüberwachung anzubringen, auf die Schilder hinweisen.